Echipajele de urgenţă, inclusiv pompierii cu două autospeciale de stingere şi o autospecială pentru salvare de la înălţime, precum şi Serviciul de Ambulanţă Judeţean şi o ambulanţă SMURD, au intervenit rapid la locul incidentului.

„Sosiţi la faţa locului, pompierii băcăuani au constatat că evenimentul s-a produs într-un apartament situat la etajul întâi dintr-un bloc de tipul parter şi trei etaje. Două persoane (o femeie şi un bărbat cu vârste de 31 de ani) care se aflau în locuinţă s-au autoevacuat şi au suferit arsuri de diferite grade pe aproximativ două treimi din suprafaţa corpului”, a declarat ISU Bacău.

Victimele au fost transportate la spital de echipajele de intervenţie. ISU Bacău a confirmat că structura clădirii nu a fost afectată, iar evacuarea locatarilor din bloc nu a fost necesară. Informaţiile au fost preluate de la Agerpres.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE