Clinica a precizat că niciun angajat sau pacient al său nu a fost rănit

Deflagrația a avut loc puțin înainte de ora 11.00, ora locală (19.00 BST), la mai puțin de un kilometru de centrul orașului Palm Springs, în apropierea mai multor întreprinderi, inclusiv Centrul American de Reproducere (ARC). Clinica a precizat că niciun angajat sau pacient al său nu a fost rănit.

Ulterior, FBI a anunțat că are „o persoană de interes” în anchetă, însă ofițerii „nu o caută activ” în acest moment.

Rhino Williams, care se afla la restaurantul său din apropiere, a declarat pentru BBC că a auzit explozia și a crezut inițial că s-a prăbușit un avion sau un elicopter.

El a spus că a fugit la locul exploziei pentru a vedea dacă poate ajuta și a găsit o clădire grav avariată, cu pereții distruși, iar în parcarea din față ardea axul din față al unei mașini.

„Asta era tot ce mai rămăsese din ea”, a spus Williams. El a mai observat și un iPhone montat pe un trepied, rămas în picioare în parcare, de parcă ar fi fost setat să filmeze sau să transmită în direct explozia.

Williams a intrat în clădire strigând după eventuale persoane rănite, dar nu a găsit pe nimeni. Câteva minute mai târziu, au sosit echipajele de intervenție.

FBI a confirmat că a fost vorba despre un atac deliberat

Într-o conferință de presă organizată mai târziu, sâmbătă, FBI a confirmat că a fost vorba despre un atac deliberat.

„A fost un act intenționat de terorism. Pe măsură ce ancheta va avansa, vom stabili dacă este vorba despre terorism internațional sau terorism intern”, a declarat Akil Davis, șeful biroului FBI din Los Angeles.

Șeful poliției din Palm Springs, Andy Mills, a spus că explozia a avariat mai multe clădiri, unele grav.

El a adăugat că identitatea persoanei decedate nu este cunoscută deocamdată.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a declarat că statul colaborează cu autoritățile locale și federale pentru a răspunde incidentului.

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a spus că a fost informată cu privire la incident.

Clinica ARC din Palm Springs a afirmat că explozia a avut loc în parcarea din apropierea clădirii sale.

Cauza exactă a exploziei rămâne neclară

Primarul orașului Palm Springs, Ron De Harte, a declarat pentru CBS News (partener BBC în SUA) că sursa exploziei „a fost în sau în apropierea vehiculului”.

Incidentul pare a fi fost „intenționat”, a confirmat și ofițerul de poliție Mike Villegas sâmbătă după-amiază. El a adăugat că ancheta este încă în desfășurare.

Clinica de fertilitate a declarat că laboratorul său, inclusiv toate ovulele și embrionii, a rămas „complet securizat și neafectat”.

„Efectuăm o inspecție completă de siguranță și am confirmat că operațiunile și zonele noastre medicale sensibile nu au fost afectate de explozie”, se precizează în declarația clinicii.

Totuși, dr. Maher Abdallah, care conduce clinica, a declarat pentru Associated Press că biroul clinicii a fost avariat.

