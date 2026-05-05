Explozie puternică la un depozit din Prahova, lângă Decathlon

Din primele date, explozia a avut loc la un rezervor. Autoritățile au anunțat că există pericolul unei noi deflagrații la un al doilea rezervor, iar pompierii intervin pentru stingerea incendiului și pentru împiedicarea producerii unei alte explozii.

În urma deflagrației, un bărbat în vârstă de 56 de ani a fost rănit. Acesta a suferit arsuri la nivelul feței. Potrivit ISU Prahova, bărbatul este conștient și primește îngrijiri medicale la fața locului. El urmează să fie transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Ploiești.

Mai multe echipaje de intervenție au fost trimise la fața locului

La intervenție au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri și salvatori. De la Detașamentul 1 Ploiești au fost trimise patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD și o autospecială de descarcerare.

De asemenea, de la Detașamentul 2 Ploiești au fost mobilizate încă o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD și un echipaj de terapie intensivă mobilă.

La ora transmiterii informațiilor, intervenția echipajelor de pompieri era în desfășurare. Salvatorii acționează pentru lichidarea incendiului și pentru eliminarea riscului ca al doilea rezervor să explodeze.