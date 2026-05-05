Potrivit unor surse citate de Reuters, atacurile cu drone au avariat trei dintre cele patru unități principale de distilare a petrolului de la rafinăria Kinef. Sursele Reuters, citate sub rezerva anonimatului din cauza sensibilității acestui subiect, nu au putut estima un calendar pentru repararea instalațiilor atacate și reluarea operațiunilor.

BLUF: Overnight into 5 May 2026, Ukrainian long-range strike drones hit the Kirishi Oil Refinery (KINEF/Kirishinefteorgsintez) in Leningrad Oblast, approximately 790 km…

Surgutneftegaz, compania care deține rafinăria, a fost contactată pentru a explicația situația, dar nu a oferit niciun răspuns.

Kinef este cea mai mare rafinărie din partea europeană a Rusiei și a doua ca mărime după cea din Omsk (Siberia). În 2025, Kinef a procesat 18 milioane de tone de țiței, aproximativ 7% din volumul total de rafinare a petrolului din Rusia.

NASA FIRMS data indicates a large fire at the Kirishinefteorgsintez refinery following a strike overnight.



The facility is the second-largest oil refinery in Russia, producing a wide range of petroleum products and petrochemicals.

Situată la 800 de kilometri de granița cu Ucraina, rafinăria din Kiriși a fost atacată în mod repetat de drone ucrainene. Ultimul atac major a avut loc pe 26 martie, înainte de cel din noaptea de luni spre marți.

Aleksandr Drojdenko, guvernatorul regiunii Leningrad, a declarat marți dimineață că a izbucnit un incendiu într-o zonă industrială din Kiriși.

Pe de altă parte, Ucraina a lansat în cursul nopții de luni spre marți rachete de croazieră Flamingo asupra fabricii militare din orașul Ceboksarî, la 1.500 de kilometri de câmpul de luptă.