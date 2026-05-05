USR a anunțat strategia după ce Guvernul Bolojan a picat la moțiunea de cenzură PSD-AUR

„Comitetul Politic al USR își menține decizia anterioară de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD. USR continuă direcția politică reformatoare. USR va propune Partidului National Liberal un acord politic pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori. Îl mandatează pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții în acest sens cu președintele PNL, Ilie Bolojan”, a transmis partidul lui Fritz după ședința Comitetului Politic USR, care reunește 160 de lideri ai partidului.

Reamintim că Parlamentul l-a demis marți, 5 mai, pe premierul Ilie Bolojan, prin moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, și odată cu el a picat întregul Guvern, după 11 luni de la învestire. Partidul lui Sorin Grindeanu și-a retras însă miniștrii cu două săptămâni înainte.

Au fost 281 de voturi pentru moțiunea de cenzură, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis premierul Florin Cîțu în octombrie 2021.

Bolojan a devenit al șaptelea premier demis prin moțiune de cenzură după 1989

Ilie Bolojan este președinte „plin” al PNL din iulie 2025, iar mandatul în fruntea partidului expiră în 2027, fiindcă, potrivit noului statut votat în iunie 2025, mandatul președintelui Partidului Național Liberal a fost redus de la 4 la 2 ani.