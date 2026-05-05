Bateria – „motorul” care ridică cele mai multe semne de întrebare

La o mașină pe benzină sau diesel, lucrurile sunt relativ clare: te uiți la kilometri, la istoricul de service și la modul în care merge motorul. La o electrică, totul se reduce la baterie.

Aceasta este cea mai scumpă componentă și cea care determină valoarea reală a mașinii. Problema este că, spre deosebire de kilometraj, starea bateriei nu este întotdeauna ușor de verificat.

„Starea bateriei este, practic, noul kilometraj pentru mașinile electrice. Diferența este că mulți cumpărători nu au o metodă clară și sigură de a verifica această informație”, explică Matas Buzelis.

În termeni tehnici, vorbim despre State of Health (SoH), adică procentul din capacitatea originală a bateriei care a rămas disponibil. O baterie degradată nu înseamnă doar autonomie mai mică, ci și riscul unei înlocuiri extrem de costisitoare.

Autonomia reală nu este cea din broșură

Un alt motiv important pentru care mulți evită electricele second-hand este diferența dintre autonomia declarată și cea reală.

În condiții ideale, cifrele producătorilor sunt atractive. În viața reală, însă, lucrurile se schimbă, mai ales iarna.

„Mulți cumpărători sunt surprinși când descoperă că autonomia scade cu 20-30% sau chiar mai mult în sezonul rece. Este o realitate pentru toate mașinile electrice, dar devine o problemă dacă nu ești pregătit pentru ea”, spune Matas Buzelis de la carVertical.

Un detaliu pe care puțini îl verifică este existența unei pompe de căldură. Modelele care nu au acest sistem pot pierde semnificativ din autonomie la temperaturi scăzute.

Istoricul de încărcare, un „punct orb” pentru cumpărători

Dacă la mașinile clasice istoricul de service spune o mare parte din poveste, la electrice apare o variabilă nouă: modul în care a fost încărcată bateria.

Încărcările frecvente la stații rapide (DC) pot accelera degradarea bateriei, dar această informație nu este, în general, disponibilă pentru cumpărătorii de mașini second-hand.

„Modul în care a fost folosită mașina contează enorm. O utilizare intensă cu încărcări rapide poate afecta bateria, dar acest tip de informație nu este vizibil pentru al doilea proprietar”, explică Matas Buzelis.

În lipsa acestor date, cumpărătorii sunt nevoiți să se bazeze pe estimări sau pe corelații, cum ar fi raportul dintre kilometraj și starea bateriei.

Piața este încă la început

Pe lângă aceste incertitudini, mai există un factor simplu: piața de electrice second-hand este încă mică.

Datele carVertical arată că mașinile electrice reprezintă doar aproximativ 1,32% din totalul rapoartelor generate în 2026, o creștere față de 1,15% în 2025 și mult peste nivelurile din 2021, dar încă o pondere redusă.

Cu alte cuvinte, oferta este limitată, iar cumpărătorii au mai puține opțiuni și mai puține repere clare.

De ce, totuși, lucrurile s-ar putea schimba

Chiar dacă există reticență, există și un paradox. Din punct de vedere al fraudelor clasice, mașinile electrice sunt mai „curate”.

Rata manipulării kilometrajului a scăzut puternic în ultimii ani, de la 8,7% în 2021 la doar 1,9% în 2026, potrivit datelor carVertical.

Asta înseamnă că, pe termen lung, electricele ar putea deveni o opțiune mai sigură decât mașinile clasice pe piața second-hand.

Concluzie: nu lipsa interesului, ci lipsa de claritate

Românii nu evită mașinile electrice second-hand pentru că nu sunt interesați, ci pentru că nu au suficiente informații clare.

Dacă la o mașină diesel știi exact la ce să te uiți, la o electrică regulile sunt diferite și încă neclare pentru mulți cumpărători. Bateria, autonomia reală și istoricul de utilizare sunt variabile greu de evaluat fără experiență sau date detaliate.

Pe măsură ce piața va crește și aceste informații vor deveni mai accesibile, este foarte probabil ca percepția să se schimbe. Până atunci, însă, mașinile electrice second-hand rămân o alegere interesantă, dar pentru mulți încă prea puțin predictibilă.