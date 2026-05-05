Bateria – „motorul” care ridică cele mai multe semne de întrebare

La o mașină pe benzină sau diesel, lucrurile sunt relativ clare: te uiți la kilometri, la istoricul de service și la modul în care merge motorul. La o electrică, totul se reduce la baterie.

Aceasta este cea mai scumpă componentă și cea care determină valoarea reală a mașinii. Problema este că, spre deosebire de kilometraj, starea bateriei nu este întotdeauna ușor de verificat.

„Starea bateriei este, practic, noul kilometraj pentru mașinile electrice. Diferența este că mulți cumpărători nu au o metodă clară și sigură de a verifica această informație”, explică Matas Buzelis.

În termeni tehnici, vorbim despre State of Health (SoH), adică procentul din capacitatea originală a bateriei care a rămas disponibil. O baterie degradată nu înseamnă doar autonomie mai mică, ci și riscul unei înlocuiri extrem de costisitoare.

Stație Flash Charging de la BYD
Stațiile de încărcare Flash ale BYD au și baterii pentru stocarea energiei. Foto: BYD

Autonomia reală nu este cea din broșură

Un alt motiv important pentru care mulți evită electricele second-hand este diferența dintre autonomia declarată și cea reală.

În condiții ideale, cifrele producătorilor sunt atractive. În viața reală, însă, lucrurile se schimbă, mai ales iarna.

„Mulți cumpărători sunt surprinși când descoperă că autonomia scade cu 20-30% sau chiar mai mult în sezonul rece. Este o realitate pentru toate mașinile electrice, dar devine o problemă dacă nu ești pregătit pentru ea”, spune Matas Buzelis de la carVertical.

Un detaliu pe care puțini îl verifică este existența unei pompe de căldură. Modelele care nu au acest sistem pot pierde semnificativ din autonomie la temperaturi scăzute.

Istoricul de încărcare, un „punct orb” pentru cumpărători

Dacă la mașinile clasice istoricul de service spune o mare parte din poveste, la electrice apare o variabilă nouă: modul în care a fost încărcată bateria.

Încărcările frecvente la stații rapide (DC) pot accelera degradarea bateriei, dar această informație nu este, în general, disponibilă pentru cumpărătorii de mașini second-hand.

„Modul în care a fost folosită mașina contează enorm. O utilizare intensă cu încărcări rapide poate afecta bateria, dar acest tip de informație nu este vizibil pentru al doilea proprietar”, explică Matas Buzelis.

În lipsa acestor date, cumpărătorii sunt nevoiți să se bazeze pe estimări sau pe corelații, cum ar fi raportul dintre kilometraj și starea bateriei.

Mașini electrice chinezești albe și negre într-o parcare
Mașinile electrice din China și-au făcut loc foarte ușor pe piața europeană. Fotografie cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta.

Piața este încă la început

Pe lângă aceste incertitudini, mai există un factor simplu: piața de electrice second-hand este încă mică.

Datele carVertical arată că mașinile electrice reprezintă doar aproximativ 1,32% din totalul rapoartelor generate în 2026, o creștere față de 1,15% în 2025 și mult peste nivelurile din 2021, dar încă o pondere redusă.

Cu alte cuvinte, oferta este limitată, iar cumpărătorii au mai puține opțiuni și mai puține repere clare.

De ce, totuși, lucrurile s-ar putea schimba

Chiar dacă există reticență, există și un paradox. Din punct de vedere al fraudelor clasice, mașinile electrice sunt mai „curate”.

Rata manipulării kilometrajului a scăzut puternic în ultimii ani, de la 8,7% în 2021 la doar 1,9% în 2026, potrivit datelor carVertical.

Asta înseamnă că, pe termen lung, electricele ar putea deveni o opțiune mai sigură decât mașinile clasice pe piața second-hand.

Concluzie: nu lipsa interesului, ci lipsa de claritate

Românii nu evită mașinile electrice second-hand pentru că nu sunt interesați, ci pentru că nu au suficiente informații clare.

Dacă la o mașină diesel știi exact la ce să te uiți, la o electrică regulile sunt diferite și încă neclare pentru mulți cumpărători. Bateria, autonomia reală și istoricul de utilizare sunt variabile greu de evaluat fără experiență sau date detaliate.

Pe măsură ce piața va crește și aceste informații vor deveni mai accesibile, este foarte probabil ca percepția să se schimbe. Până atunci, însă, mașinile electrice second-hand rămân o alegere interesantă, dar pentru mulți încă prea puțin predictibilă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cătălin Predoiu, despre cele două opțiuni ale PNL, după ce Guvernul Bolojan a fost demis: „Trebuie să aleagă”
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cine este și cum arată soția lui Grindeanu. Politicianul și Mihaela sunt căsătoriți de peste 20 de ani și au o fată și un băiat. Detalii neștiute ies la iveală despre ocupația femeii
Viva.ro
Cine este și cum arată soția lui Grindeanu. Politicianul și Mihaela sunt căsătoriți de peste 20 de ani și au o fată și un băiat. Detalii neștiute ies la iveală despre ocupația femeii
Elena Udrea tună și fulgeră după ce a picat Guvernul Bolojan, iar avertismentul pe care tocmai l-a făcut e fără precedent! Ce a spus fosta „blondă de la Cotroceni” despre PSD
Unica.ro
Elena Udrea tună și fulgeră după ce a picat Guvernul Bolojan, iar avertismentul pe care tocmai l-a făcut e fără precedent! Ce a spus fosta „blondă de la Cotroceni” despre PSD
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Tatăl vedetei lui Chivu la Inter e vânzător de fructe și are o relație aparte cu fiul lui: „La noi e lege!”
GSP.RO
Tatăl vedetei lui Chivu la Inter e vânzător de fructe și are o relație aparte cu fiul lui: „La noi e lege!”
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.RO
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Iubita lui Ilie Bolojan, îngerul din umbră. Când toți îl atacă, ea îl susține. Ce informații au apărut despre misterioasa Ioana Fâșie. Imagini rare, de cuplu
Libertateapentrufemei.ro
Iubita lui Ilie Bolojan, îngerul din umbră. Când toți îl atacă, ea îl susține. Ce informații au apărut despre misterioasa Ioana Fâșie. Imagini rare, de cuplu
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Avantaje.ro
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu
Tvmania.ro
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu

Alte știri

Patru români care deturnau transporturi și furau marfă în Franța, inclusiv cosmetice de 975.000 de euro, au fost prinși în țară
Știri România 18:45
Patru români care deturnau transporturi și furau marfă în Franța, inclusiv cosmetice de 975.000 de euro, au fost prinși în țară
Șofer român, condamnat la 8 ani de închisoare și amendă de 1.000.000 de euro. I s-au promis 3.000 de euro ca să ducă marfă din Spania în Germania
Știri România 18:34
Șofer român, condamnat la 8 ani de închisoare și amendă de 1.000.000 de euro. I s-au promis 3.000 de euro ca să ducă marfă din Spania în Germania
Parteneri
Cum a paralizat războiul din Iran principala stațiune a planetei și ce se întâmplă acum acolo
Adevarul.ro
Cum a paralizat războiul din Iran principala stațiune a planetei și ce se întâmplă acum acolo
CFR Cluj se mută în Giulești după plecarea lui Pancu! Cei 4 jucători pe care îi vrea la Rapid!
Fanatik.ro
CFR Cluj se mută în Giulești după plecarea lui Pancu! Cei 4 jucători pe care îi vrea la Rapid!
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a șaptea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a șaptea din play-off/play-out
Cum a fost etapa 8 din Play-Off și Play-Out în Superliga Feminină
Cum a fost etapa 8 din Play-Off și Play-Out în Superliga Feminină
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Jessica Alba face senzație în costum de baie la 45 de ani. Imaginile din vacanță au devenit virale
Stiri Mondene 18:06
Jessica Alba face senzație în costum de baie la 45 de ani. Imaginile din vacanță au devenit virale
Eurovision 2026: programul și tot ce trebuie să știți despre concurs
Stiri Mondene 17:55
Eurovision 2026: programul și tot ce trebuie să știți despre concurs
Parteneri
Nu o vei recunoaște! Anisia Gafton, o mireasă total atipică! A lăsat pe toată lumea mască cu ținuta aleasă la cununia civilă. Primele imagini de la evenimentul unde ea și Serghei au spus „DA”
TVMania.ro
Nu o vei recunoaște! Anisia Gafton, o mireasă total atipică! A lăsat pe toată lumea mască cu ținuta aleasă la cununia civilă. Primele imagini de la evenimentul unde ea și Serghei au spus „DA”
"Moartea soţiei mele este un circ pentru el". Soţul Valentinei, ameninţat cu tribunalul de medicul estetician
ObservatorNews.ro
"Moartea soţiei mele este un circ pentru el". Soţul Valentinei, ameninţat cu tribunalul de medicul estetician
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Parteneri
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
GSP.ro
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.ro
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Ce scrie presa internațională despre demiterea Guvernului Bolojan
Mediafax.ro
Ce scrie presa internațională despre demiterea Guvernului Bolojan
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Wowbiz.ro
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Cheltuieli exorbitante ale Comisiei Europene și Parlamentului European
Mediafax.ro
Cheltuieli exorbitante ale Comisiei Europene și Parlamentului European
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs
KanalD.ro
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs

Politic

Live Text. Guvernul Bolojan a picat cu 281 voturi. PNL a votat că nu mai vrea cu PSD. Prima reacție a președintelui
LiveText
Politică 19:18
Live Text. Guvernul Bolojan a picat cu 281 voturi. PNL a votat că nu mai vrea cu PSD. Prima reacție a președintelui
USR a anunțat strategia după ce Guvernul Bolojan a picat la moțiunea de cenzură PSD-AUR
Politică 18:53
USR a anunțat strategia după ce Guvernul Bolojan a picat la moțiunea de cenzură PSD-AUR
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Haos total la Garda Forestieră București! Poliția a intervenit, fostul inspector-șef a fost scos în cătușe: „Poate să dea foc și la instituție, că nu am ce să îi fac”
Fanatik.ro
Haos total la Garda Forestieră București! Poliția a intervenit, fostul inspector-șef a fost scos în cătușe: „Poate să dea foc și la instituție, că nu am ce să îi fac”
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea