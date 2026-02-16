Neglijența a provocat dezastrul

Deflagrația s-a produs duminică după-amiază în comitatul Donghai. Potrivit anchetei preliminare a autorităților locale, tragedia a fost declanșată de un resident care a aprins artificii periculos de aproape de depozitul magazinului, ignorând normele de siguranță.

Echipaje masive de pompieri, securitate publică și ambulanțe au intervenit la fața locului, însă forța exploziei a lăsat puține șanse victimelor.

Reacția autorităților

Incidentul survine într-un moment critic, în care milioane de chinezi se pregătesc pentru Festivalul Primăverii, care debutează marți.

Deși în anii trecuți autoritățile au limitat utilizarea artificiilor din cauza poluării, relaxarea recentă a restricțiilor a dus la o creștere a comerțului cu materiale pirotehnice.

În reacție la tragedia de duminică, Ministerul pentru Managementul Situațiilor de Urgență a ordonat luni verificări la sânge la nivel național.

„Oficialii trebuie să prevină cu hotărâre repetarea unor incidente similare. Testarea artificiilor și a petardelor în apropierea magazinelor este strict interzisă”, se arată în comunicatul ministerului, care a cerut poliției să intensifice patrulele și să aplice sancțiuni severe.

Istoric de incidente periculoase

Siguranța spectacolelor pirotehnice rămâne o problemă majoră. În luna octombrie a anului trecut, orașul Liuyang a fost scena unor momente de panică, după ce un spectacol de artificii a scăpat de sub control, trimițând proiectile aprinse spre mulțime.

Deși acel incident nu s-a soldat cu victime, el a reamintit riscurile majore ale acestor tradiții.

Pe plan internațional, temerile sunt alimentate și de tragedia recentă dintr-un bar elvețian, unde utilizarea artificiilor de interior (scântei de șampanie) a provocat un incendiu devastator, ucigând 41 de persoane.

Ancheta ulterioară a scos la iveală grave nereguli privind siguranța la incendiu.

