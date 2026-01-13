Incidentul a avut loc într-un apartament situat la etajul doi al unui bloc de locuințe. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a precizat că pompierii din cadrul Detașamentului Zalău au intervenit rapid pentru stingerea incendiului, care se manifesta cu degajări de fum, transmite News.ro.

Un bărbat a suferit arsuri și a fost preluat de echipajul de Terapie Intensivă Mobilă, iar alte opt persoane au primit îngrijiri medicale. Având în vedere amploarea incidentului, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie.

Au fost organizate echipe de căutare-salvare pentru verificarea interiorului, asigurându-se că nicio persoană nu a fost surprinsă în apartamentul afectat.

Incendiul a fost lichidat, iar în prezent se acţionează pentru ventilarea spaţiilor şi continuarea verificărilor. În total, 18 persoane au fost evacuate din imobil.

La fața locului s-au alocat 3 maşini de stingere, 1 autospecială pentru transport victime multiple, 4 ambulanţe SMURS şi 2 ambulanţe SAJ.

