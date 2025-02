Cu tema „Play for Humanity: Sport and Music for All”, Expo 2027 se dorește a fi mai mult decât o expoziție – obiectivul fiind acela de a deveni o platformă care abordează provocările universale prin puterea sportului și a muzicii.

Expo Belgrad 2027 se va desfășura în perioada 15 mai – 15 august 2027, iar numărul de vizitatori ar urma să depășească 4 milioane.

„Expo 2027 va pregăti terenul pentru colaborări semnificative, abordând totul, de la emanciparea tinerilor la sănătatea mintală la nivel global”, a spus dr. Ana Jovic, sociolog.

Impact semnificativ asupra dezvoltării urbane

Tema sa unică face din Expo Belgrad 2027 o punte de legătură între schimbul cultural și inovare, punând în valoare atractivitatea universală a jocurilor pentru a stârni dialogul cu privire la priorități globale precum incluziunea, bunăstarea și dezvoltarea durabilă.

Într-o lume aflată în continuă schimbare, importanța jocului este adesea ignorată. Totuși, jocul reprezintă un element fundamental al dezvoltării umane. Jocul transcende barierele, favorizând legătura și înțelegerea. Conform Expo Belgrad 2027, prin joc, fie sub formă de sport sau muzică, oamenii pot construi legături, consolida comunitățile și promova sănătatea mintală și emoțională.

Conform publicației Blic, expoziția va avea un impact semnificativ asupra dezvoltării urbane, economiei și discuțiilor despre sustenabilitate și incluziune. Expo Belgrad 2027 va urma exemplul altor expoziții de succes, precum cea din Sevilla din 1992 sau Shanghai 2010, care au promovat planificarea urbană durabilă. Belgradul își propune să îmbine modernitatea cu bogatul său patrimoniu cultural, creând spații care să încurajeze creativitatea.

Sustenabilitatea se numără printre domeniile de interes ale Expo Belgrad 2027. Vor fi prezentate inovații în domenii precum energia regenerabilă, construcții ecologice și turism durabil. Se anticipează că evenimentul va da naștere unor discuții globale despre rolul industriei divertismentului, îndeosebi sportul și muzica, în conservarea mediului.

„Un centru pentru parteneriate creative și economice”

Biroul Internațional pentru Expoziții (BIE) estimează cu Expo Belgrad 2027 ar putea contribui semnificativ la creșterea economică sârbă. Evenimentul are potențialul de a atrage investitori și de a stimula dezvoltarea regională, urmând modelul expozițiilor anterioare care au impulsionat turismul și comerțul internațional.

„Belgradul va deveni un centru pentru parteneriate creative și economice”, este de părere Marko Petrovic, analist economic. „Expo va deschide porți pentru inovare și va poziționa Serbia ca un jucător avangardist pe scena globală.”

Accentul pus pe sport și muzică va sublinia rolul acestora ca factori care determină tendințele globale. Integrarea tehnologiilor de ultimă oră, precum concerte urmărite cu ajutorul tehnologiei de realitate virtuală, va redefini modul în care experimentăm și interacționăm.

Expo Belgrad 2027 își propune să celebreze pasiunile comune ale oamenilor și să abordeze provocările colective. Evenimentul va încuraja discuții despre incluziune, sustenabilitate și inovare, cu posibile efecte asupra tendințelor globale în diverse domenii, precum urbanismul.

