Proiectul este catalogat drept cel mai lung tronson de drum de mare viteză din România care va fi construit în cadrul unui singur contract.

Măsura afectează un număr total de 3.297 de imobile din județele Vrancea și Brăila, acoperind o suprafață uriașă de peste 8,5 milioane de metri pătrați. Pentru preluarea acestor terenuri în proprietatea publică a statului român, bugetul alocat despăgubirilor se ridică la suma de 35,9 milioane de lei. Procedura juridică s-a desfășurat în baza Legii nr. 255/2010 privind exproprierile pentru cauză de utilitate publică, iar decizia va fi transmisă primăriilor din toate localitățile tranzitate de noul drum expres.

Cunoscut în Master Planul General de Transport sub denumirea generică DEx6 Milcovia Expres, proiectul are o lungime totală de 73,5 kilometri. Traseul va asigura o legătură strategică între Autostrada Moldovei Ploiești-Pașcani (A7), Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galați, precum și conexiunea mai departe spre Tulcea și Constanța.

Harta traseului străbate mai multe comune importante. În județul Vrancea, exproprierile vizează terenuri din Slobozia Ciorăști, Milcovul, Gologanu, Vulturu și Măicănești, în timp ce în județul Brăila sunt afectate localitățile Salcia Tudor, Scorțaru Nou, Măxineni, Romanu, Siliștea, Vădeni și Cazasu.

Pe tot parcursul celor 73,5 kilometri sunt prevăzute 57 de poduri și viaducte, alături de 6 noduri rutiere majore: Focșani (intersecția cu A7), Milcovul, Măicănești, Corbu, Siliștea și nodul Brăila (care va face legătura cu viitorul Drum Expres Buzău-Brăila). Pentru confortul șoferilor, vor fi amenajate două parcări de scurtă durată și un spațiu complex de servicii, pregătit pentru benzinării și spații comerciale.

Valoarea totală a contractului este de 4,29 de miliarde de lei, finanțarea fiind asigurată prin fonduri europene nerambursabile din Programul Transport 2021-2027. Lucrările vor fi executate de asocierea de firme românești formată din SA&PE Construct, Tehnostrade, Spedition UMB și Arcada Company, având un termen de finalizare și punere în funcțiune de 42 de luni.

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