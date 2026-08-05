UMB este aproape să înceapă lucrările la Drumul Expres Focșani - Brăila în valoare de 4,3 miliarde de lei

DEx Focșani-Brăila va fi realizat de Asocierea SA&PE Construct S.R.L (Lider), Tehnostrade S.R.L., Spedition UMB și Arcada Company SA. Valoarea contractului este de 4,29 miliarde de lei, fiind finanțat prin Programul Transport 2021-2027.

„Deocamdată documentația este în analiză. După ce vom avea analiza gata vom putea face o estimare cu privire la data de emitere a autorizației de construire”, a declarat Alex Lancuzov, purtătorul de cuvânt al CNIR, pentru publicația Arena Construcțiilor.

Contractul pentru acest proiect a fost semnat pe 31 octombrie 2025 și prevede o durată totală de implementare de 42 de luni, dintre care șase luni sunt pentru proiectare, etapă demarată pe 2 decembrie 2025, și trei ani pentru execuție.

Drumul expres, cu o lungime totală de 73,5 kilometri, va lega Autostrada Moldovei (A7) de Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galați, precum și de județele Tulcea și Constanța.

Pe traseul proiectului sunt prevăzute 57 de structuri (poduri/viaducte), șase noduri rutiere (Nodul Focșani – intersecție A7, Milcovul, Măicănești, Corbu, Siliștea și nodul rutier Brăila – intersecție Drum Expres Buzău-Brăila), două parcări de scurtă durată și un spațiu de servicii prevăzut cu zonă rezervată pentru benzinărie și spațiu pentru comerț/alimentație publică.

„Acesta va deveni cel mai lung drum de mare viteză din România construit în cadrul unui singur contract”, informează CNIR.

De asemenea, CNIR a semnat, pe 13 iulie, contractul pentru supervizarea lucrărilor pe DEx Focșani-Brăila cu firma TPF Inginerie S.R.L. Contractul are o valoare de 55,1 milioane de lei și o durată de 106 luni, din care 42 pentru proiectare și execuție, respectiv 60 de luni garanția lucrărilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE