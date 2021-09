Videoclipul cu princina a fost publicat în iunie 2020, iar în imagini apar bărbați de culoare implicați într-un conflict cu civili albi și ofițeri de poliție. Filmarea nu are nicio legătură maimuțele.

„Vrei să vezi mai multe videoclipuri cu primate?” cu opţiunea „Da/Respinge” este mesajul afișat de rețeaua socială în dreptul videoclipului.

Cea care a atras atenția asupra situației este Darci Groves, fost designer al Facebook, care a postat pe contul său de Twitter capturi recomandarea făcută de Facebook.

„Este scandalos”, a reacționat Groves, făcând apel la foștii colegi să ia măsuri, în condițiile în care la mai bine de un an de la publicarea videoclipului, această sugestie continuă să apară.

Um. This “keep seeing” prompt is unacceptable, @Facebook. And despite the video being more than a year old, a friend got this prompt yesterday. Friends at FB, please escalate. This is egregious. pic.twitter.com/vEHdnvF8ui