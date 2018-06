Răsturnare spectaculoasă de situație în dosarul celor 22 de vameși din Albița, care sunt judecați de patru ani pentru fapte de corupție, după ce ar fi primit mită pentru a facilita ilegal accesul unor persoane în România.

Avocații unora dintre inculpați au depus în instanță, la termenul din 4 iunie, un înscris oficial de la Centrul Național Anticorupție (CNA) din care rezultă că martorul principal din dosar, Igor Caraman, ”a activat” în cadrul instituției în cauză în perioada de după cea în care s-au făcut înregistrările cu care s-a făcut încriminarea vameșilor, respectiv 23.04.2014 – 04.05.2016. De altfel, descinderile procurorilor DNA în Vama Albița, în urma cărora au fost reținuți zeci de vameși vasluieni, s-au făcut în octombrie 2013.

”Protocolul încheiat între Direcția Națională Anticorupție și CNA din Republica Moldova este lovit de nulitate absolută pentru că așa-zisul ofițer sub acoperire folosit în această cauză nu avea nicio calitate oficială în perioada în care procurorii susțin că s-ar fi comis faptele de corupție, respectiv între lunile iulie și octombrie 2013. În aceste sens, am depus în instanță răspunsul oficial primit de la CNA și am solicitat magistraților să facă cerere la aceeași instituție prin care să fie comunicat un răspuns cu care să se întărească cele comunicate nouă”, a declarat, luni, pentru Libertatea avocatul Oana Iovu.