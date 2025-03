Burduja a explicat că plafonarea prețului la energie electrică este valabilă până la 1 iulie, subliniind că facturile nu ar trebui să crească semnificativ pentru consumatorii casnici după această dată.

Sebastian Burduja: S-ar putea să plătim ceva mai mult din 1 iulie

Deși ar putea exista unele creșteri ale facturilor la curentul electric, acestea nu ar trebui să reprezinte o povară semnificativă pentru majoritatea românilor.

„Dacă nu se întâmplă lucruri bune, s-ar putea să plătim ceva mai mult de acum încolo, însă noi sperăm să nu ajungem în scenariul acesta”, a atras atenția ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

Ministrul a reamintit că Guvernul a prelungit recent plafonarea prețului la energie electrică pentru trei luni, până la 1 iulie, și la gaz pentru un an.

Ministrul Energiei, recomandări pentru români

Având în vedere că pot urma facturi mai mari, Burduja încurajează românii să acceseze comparatorul de prețuri de pe site-ul ANRE și să caute cele mai mici prețuri.

„Dacă intraţi pe ANRE, pe comparatorul de preţuri, şi chiar îi rog pe toţi românii să o facă şi să-şi aleagă cea mai bună ofertă, sigur o să găsiţi o ofertă în jur de un leu. Ea e de la o companie din portofoliul nostru, nu vreau să-i fac acum reclamă, dar e o companie cu capital majoritar de stat, listată recent, un mare succes, şi care a ajutat şi să calmeze această piaţă a furnizării, că vine cu oferte foarte bune. Sigur, nu e 0,68, cât este cel mai mic plafon pentru consum. Dar nu e nici 1,7, nici măcar 1,6, deci e un preţ, să spunem, destul de competitiv pentru piaţa actuală”, a recomandat Burduja.

Recomandări Povestea „haiducului” Vasile Blidaru, trădat de soția unui camarad: „Agenta a luat măsuri”

Luna trecută, Hidroelectrica, compania de stat listată la bursă, a anunțat că va scumpi curentul electric de la 1 aprilie 2025, iar în unele cazuri este vorba de o creștere cu 60% a prețului la energia activă.

Cu toate acestea, impactul asupra facturii finale va fi mai moderat, de aproximativ 25%, deoarece aceasta include și alte componente precum tarife, impozite și taxe.

Totuși, prețul final va depăși 1 leu/kWh pentru toți clienții casnici, indiferent de zona de consum sau operatorul de distribuție.

Cât ar putea plăti în plus românii la facturile la energie

Ministrul Burduja a explicat cu cât ar putea crește facturile la energie pentru consumatorii români.

„Dacă eu am un consum mic, de sub 100 kWh pe lună, am acel plafon de 0,68, deci pe mine mă costă pe lună undeva la 40 de lei curentul. Atât mă costă în momentul acesta. Dacă nu sunt vulnerabil, pe noile preţuri, de exemplu pe oferta pe care vă spuneam, o să mă coste în jur de 60 de lei. Pare rezonabil”, precizează Burduja.

El a adăugat că pentru românii cu un consum mai mare, creșterea ar putea fi minimă sau chiar ar putea exista o ușoară scădere.

„Dacă am un consum astăzi de peste 300 kWh pe lună, am prin lege un plafon de 1,3 lei per kWh. Deci e posibil să văd chiar o mică ieftinire în facturi, nu semnificativă, dar nu va fi un dezastru. Dacă sunt undeva pe la 250 kWh sau 280 kWh pe lună, da, o să fie o mică creştere, dar, încă o dată, eu cred că pentru românii care au într-adevăr probleme cu plata facturilor va exista categoric acest mecanism de sprijin, e prevăzut în ordonanţă. Pentru ceilalţi poate va fi ceva în plus, dar n-ar trebui să fie o povară atât de mare”, a explicat Burduja.

Recomandări Televiziunea Română se pregătește să lanseze o emisiune cu Toni Grecu și grupul Divertis. Horia Brenciu se ocupă de producție și va încasa 220.000 de euro de la postul național

Măsuri de protecție pentru românii vulnerabili

Ministrul a asigurat că există planuri pentru a sprijini românii vulnerabili, în ce privește facturile la energie.

Mai exact, Guvernul a implementat un mecanism de sprijin, care include un card de energie sau un voucher ce va compensa eventualele creșteri de preț.

„Pentru consumatorii vulnerabili, deci în sărăcie energetică, avem în ordonanţă că până la 15 iunie vom avea un mecanism şi vor primi acel card de energie sau voucher şi va compensa din eventuala creştere. Deci, pentru situații de vulnerabilitate, că sunt familii cu mulți copii sau că sunt persoane care au un aparat medical și au un consum mai mare de energie electrică, acolo va interveni acest mecanism al statului și vor primi periodic o sumă de bani pentru a compensa prețul la facturi”, susține ministrul Energiei.

Sebastian Burduja, perspective pentru viitor

Ministrul a discutat despre posibilele scenarii după 1 iulie, menționând că situația ar putea evolua în funcție de evenimentele internaționale, cum ar fi conflictul din Ucraina.

„Acum, până la 1 iulie se pot întâmpla multe, nu ştiu, se rezolvă conflictul din Ucraina, poate e un scenariu optimist, şi atunci Ucraina s-ar putea să redevină exportator către regiunea noastră, s-a mai întâmplat acest fenomen”, a adăugat ministrul Energiei.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News