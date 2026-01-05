Profesorul de 65 de ani a fost amendat cu 570 de euro

Un fost profesor în vârstă de 65 de ani a fost amendat cu 570 de euro de către instanța din Llandudno, Țara Galilor de Nord, pentru că a participat la ceremonia de Ziua Comemorării din 9 noiembrie 2014, purtând ilegal o uniformă de amiral falsă.

Jonathan Carley a afișat și 12 medalii false, achiziționate online. Profesorul britanic a fost acuzat de încălcarea legii din 1894, care interzice purtarea neautorizată a uniformelor forțelor armate ale Majestății Sale. Daily Mail a dezvăluit că aceasta nu a fost prima dată când Carley a apărut în public îmbrăcat în uniforma falsă de amiral, fiind prezent la evenimente similare în Caernarfon în 2018 și 2019.

Două dintre medalii l-au dat de gol pe profesorul britanic

Jonathan Carley a provocat indignare în comunitatea locală după ce a depus o coroană în cadrul ceremoniei solemne din Llandudno, pretinzând a fi un amiral al Marinei Regale.

Printre medaliile purtate de acesta se numărau Ordinul de Serviciu Distins (DSO) și Medalia de Rezervă Voluntară a Reginei (QVRM), o combinație neobișnuită care a atras suspiciuni.

Cercetările online realizate de grupul Walter Mitty Hunters Club au confirmat că niciun militar nu a fost decorat cu ambele distincții, ceea ce a dus la expunerea imposturii lui Carley.

Ce le-a spus falsul amiral polițiștilor, în momentul în care a fost arestat

Carley a fost arestat la domiciliul său din Harlech, Gwynedd, unde a declarat poliției: „Mă așteptam să veniți voi”.

Potrivit instanței, uniforma purtată de acesta fusese modificată de un croitor, iar medaliile achiziționate online au fost ulterior confiscate și distruse. Procurorul James Neary a explicat că gestul lui Carley a fost determinat de dorința de „apartenență sau afirmare”. Deși nu a întrerupt ceremonia, dezvăluirea imposturii sale a stârnit furie.

Profesorul a recunoscut că uniforma și medaliile erau false

Avocatul lui Carley a descris cazul drept „foarte trist”. Acesta a subliniat că fostul profesor a dorit să participe la ceremonie, dar recunoaște că metoda aleasă a fost „total nepotrivită”. Bărbatul, considerat anterior o persoană cu un caracter bun, a fost „extrem de respectuos” în timpul evenimentului și regretă profund scandalul cauzat.

Cum a reușit bărbatul să ajungă printre participanții de la evenimentul comemorativ

Un purtător de cuvânt al Consiliului Local din Llandudno a declarat că prezența lui Carley nu a fost anunțată în prealabil. „A fost abordat în timpul paradei și s-a identificat ca amiral, reprezentând biroul Lordului Locotenent.

Cu toate acestea, am dorit să subliniem că ceremonia a fost excelentă, iar acest incident nu ar trebui să o umbrească”, a precizat acesta, potrivit sursei citate mai sus. Biroul Lordului Locotenent de Clwyd și Marina Regală au respins orice asociere cu Carley, confirmând investigarea incidentului.

Cazul britanicului amintește de povestea germanului care se folosea de 29 de identități false și a reușit să inducă în eroare autoritățile ani întregi. Bărbatul a fost acuzat de înșelăciune, furt și fraudă.

