Familia criminalului asistentei de la Slatina face plângere împotriva polițistului menționat în biletul de adio

Sora infirmierului care și-a omorât iubita într-un cabinet medical din Spitalul Județean Slatina a ridicat de la morga spitalului trupul neînsuflețit al acestuia. Femeia a declarat că familia va depune plângere împotriva polițistului căruia Gheorghe Ghenea îi spunea “Plimbatu’” și pe care l-a menționat în biletul de adio lăsat familiei.

Sora criminalului a declarat că în ultima perioadă Gheorghe Ghenea a avut un comportament diferit de cel pe care îl știa familia și că poliţistul din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA) despre care a vorbit fratele său în biletul de adio ar fi responsabilul moral pentru crima urmată de sinucidere.

Anchetatorii din dosarul crimei urmate de sinuciderea lui Gheroghe Ghenea nu au exclus audierea polițistului indicat de către criminal în biletul de adio.

În biletul de adio lăsat de criminal, infirmierul susținea că nu mai suporta presiunile la care era supus de iubita sa și de un presupus amant al acesteia, polițist în cadrul DGA Olt.

„Această jigodie nenorocită mi-a distrus viaţa. Ea, în cârdăşie cu omul în care am avut cea mai mare încredere, ofiţer sub acoperire la DNA. M-au umilit în cel mai cumplit mod. Din această cauză am trecut la acest gest. Pentru mine era un calvar să mai trăiesc în halul ăsta. (…) Numărul de telefon al acestui animal. Vreau să afle toată lumea de ce am recurs la acest gest să spuneţi la presă tot. Ajunsesem să fiu urât de toată lumea din cauza lor. Îmi pare tare rău că nu pot să-l omor şi pe el. Din mormânt, din Iad de unde dracu oi fi, nu am să-i dau pace. Ar fi multe de spus, dar simt că mă sufoc şi nu pot să-mi duc planul la îndeplinire. Am tot amânat din cauza la mama mea care o să sufere, dar nu mai puteam trăi”, scria Ghenea în bilet.