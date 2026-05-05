Rezervele de produse rafinate se epuizează rapid

„Viteza de epuizare și pierderile de ofertă în unele regiuni și produse sunt îngrijorătoare, cu rezervele de produse rafinate ușor accesibile apropiindu-se rapid de niveluri foarte scăzute”, au avertizat analiștii Goldman Sachs într-o notă publicată luni.

Conform estimărilor lor, stocurile comerciale globale de produse rafinate au scăzut la aproximativ 45 de zile de cerere, față de 50 de zile înainte de începerea crizei din februarie 2026. În comparație, stocurile totale de țiței la nivel global acoperă în prezent aproximativ 101 zile de cerere.

Asia și Europa, cele mai expuse la penurie

Pe lângă kerosen, lipsuri semnificative se înregistrează la nafta — utilizată în producția de materiale plastice și chimicale industriale — și gazul petrolier lichefiat.

Stocurile de nafta, de exemplu, au scăzut cu 72% în portul Fujairah din Emiratele Arabe Unite și cu 37% în hub-ul Amsterdam-Rotterdam-Anvers din Europa de Nord, de la sfârșitul lunii februarie. În special Asia, cu excepția Chinei, și anumite regiuni din Europa sunt vulnerabile la aceste penurii, țări precum Africa de Sud, India, Thailanda și Taiwan fiind cele mai expuse.

Tot mai multe companii aeriene renunță la zboruri pe fondul crizei kerosenului

Deși țițeiul este disponibil, transformarea acestuia în produse utilizabile nu se poate face întotdeauna suficient de rapid. Limitările în capacitatea de rafinare, perturbările comerciale și restricțiile de export creează blocaje, ceea ce înseamnă că surplusurile dintr-o regiune nu pot compensa ușor lipsurile din alta. Acest lucru este vizibil mai ales în sectorul aviației, unde numeroase companii aeriene importante au anulat zboruri din cauza reducerii stocurilor de kerosen.

Goldman Sachs avertizează că în Europa, stocurile comerciale de kerosen pentru aviație — excluzând rezervele de urgență ale guvernelor — ar putea scădea sub pragul critic de 23 de zile stabilit de Agenția Internațională pentru Energie până cel târziu în luna iunie.

Europa se confruntă cu o criză energetică fără precedent, avertizează și directorul Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), Fatih Birol, citat de The Guardian. Potrivit acestuia, continentul european mai are rezerve de combustibil pentru avioane pentru aproximativ șase săptămâni, în contextul blocajului petrolier cauzat de conflictul din Iran.

800 de petroliere stau „la coadă”, în speranța că vor putea trece prin Strâmtoarea Ormuz. Foto: Hepta

Prețurile petrolului, în creștere cu peste 50% de la începutul războiului cu Iranul

Atacurile SUA și Israelului asupra Iranului în februarie 2026 au dus la haos pe piețele energetice globale, iar încetinirea fluxurilor prin Strâmtoarea Ormuz a urcat cotațiile țițeiului la peste 50%. „Chiar dacă livrările prin Hormuz ar începe să se normalizeze în curând, o revenire completă ar dura cel puțin câteva săptămâni”, au subliniat analiștii citați de Business Insider.

Marți dimineață, cotațiile futures pentru țițeiul Brent internațional erau de aproximativ 113 dolari pe baril, în timp ce West Texas Intermediate se tranzacționa în jurul valorii de 104 dolari pe baril.