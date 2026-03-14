De generații întregi, o familie a înregistrat un tipar neobișnuit al nașterilor, contrazicând astfel regula statistică de 50/50. Familia Schwandt din statul Michigan, SUA, a avut consecutiv 14 băieți înainte ca, în 2020, să li se nască prima fată, conform cotidianului german „Tages Spiegel”.

Similar, în Berlin, familia Brauer a avut nevoie de șapte încercări pentru a avea o fetiță în 2014. Probabilitatea de a avea șapte băieți la rând este de aproximativ unu la un milion, scrie Tages Spiegel.

Aceste situații au determinat cercetătorii să se întrebe dacă ar putea exista o explicație biologică. O ipoteză este aceea a unor eventuale modificări genetice care ar favoriza spermatozoizii purtători ai cromozomului Y. La alte specii, s-au identificat așa-numiții cromozomi „egoiști”, care ar influența raportul dintre sexe în favoarea lor, prin mecanisme genetice specifice.

Totuși, rămâne necunoscut dacă astfel de mecanisme există și la oameni. Un posibil indiciu a fost descoperit recent în statistica demografică a statului Utah, SUA.

Cercetătorii au identificat o familie unde, pe parcursul a șapte generații, 33 de bărbați au moștenit același cromozom Y, iar dintre cei 89 de copii născuți, 60 au fost băieți și doar 29 fete. Din cauza datelor demografice anonimizate din Utah, cercetătorii nu au putut identifica membrii familiei pentru a studia caracteristicile acestui cromozom Y specific.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
GSP.RO
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Promo
Parteneri
Politic

Parteneri
