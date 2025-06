Edilul a venit cu o soluție temporară și le-a oferit cazare tuturor, la un hotel, timp de cinci zile.

„Nu ne simțim bine, ne este rușine, dar disperarea și nevoia ne-au adus azi în stradă: nu avem pretenții, cerem doar un acoperiș deasupra capului”, spune românul.

De un an de zile, familie de români cu 3 copii spune că nu a găsit casă cu chirie

Alexandru Harapu, 36 de ani, și soția lui Florina, 33 de ani, cu trei copii – unul de opt ani, altul de cinci ani și cel mai mic de opt luni – nu mai au o locuință în care să stea. Au venit din România în 2018.

Vineri au petrecut după-amiaza în fața palatului Geremia din Italia, pentru a cere ajutor din partea primăriei.

Stăteau acolo, în fața ușii, cu o valiză portocalie mare și cu căruciorul pentru copil așezat pe trotuar. Copiii erau lipiți de părinți, cel mic fiind în brațe.

„A expirat contractul de închiriere, iar proprietarul a decis să nu ni-l mai reînnoiască. Pur și simplu ia în calcul alte forme de închiriere. Nu suntem supărați, dar trecem printr-un moment extrem de dificil. Aveam ordin de evacuare de acum un an, dar am câștigat timp ca să căutăm un alt loc unde să stăm”, povestește Alexandru.

Dar, în tot acest timp, familia de români din Italia nu a reușit să găsească pe nimeni dispus să le închirieze un apartament.

„Să te prezinți cu trei copii nu e o carte de vizită prea bună în zilele noastre”, glumește amar românul. „Am un loc de muncă și pot oferi garanții, dar nimeni nu vrea să ne facă un contract. Pentru unii, faptul că suntem străini e o problemă, iar mulți preferă chirii pe termen scurt”, continuă el.

Românul cu 3 copii: Nu avem probleme cu banii, dar ducem o viață modestă

Alexandru s-a născut într-un sat din județul Bacău, la Slănic Moldova. A studiat la liceu și, încă din copilărie, a visat să trăiască în Italia. Așa a ajuns în 2008 la Bolzano, unde a găsit de lucru în construcții și a cunoscut-o pe Florina.

„Ne-am îndrăgostit și ne-am întemeiat o familie. Voiam să trăim la Bolzano, dar din întâmplare ne-am îndrăgostit de Trento. Așa că, timp de un an, am locuit la Gardolo, la Capitol, iar apoi am găsit o casă la Mattarello”, povestește românul, tată a trei copii.

Au stat acolo timp de șase ani, visând ca într-o zi să își cumpere propria locuință.

„La Trento lucrez ca șofer de camion pentru o firmă locală. Nu avem probleme financiare, ducem o viață modestă, dar nu ne lipsește nimic”, precizează el.

Vineri, Alexandru a decis să înapoieze cheile casei proprietarului. Cu zâmbetul pe buze și cu inima strânsă, simțeau că nu mai pot trăi în felul acela, că nu era corect.

Românul, după ce a dat cheile: Suntem oameni cinstiți, dar nu am avut altă opțiune

„Suntem oameni cinstiți. Am ignorat ordinul de evacuare doar pentru a căuta o soluție, dar acum e suficient. Nu e în firea noastră. De săptămâni întregi tot contactăm asistenții sociali, dar nu am primit niciun ajutor concret. Gestul de azi (vineri – n.r.) a avut scopul de a mobiliza sistemul. Avem demnitate, ne e rușine, dar nu am avut altă opțiune”, spune românul, privind în jos.

De fapt, protestul lor tăcut a avut efect, pentru că, după mai bine de cinci ore petrecute în fața palatului Geremia, a sosit un apel din partea primarului Franco Ianeselli.

„M-a sunat să-mi spună că vom petrece cinci nopți la hotel și apoi ne va ajuta să găsim o soluție unde să locuim”, a precizat Alexandru.

Totuși, chipul românului cu trei copii după el, și rămas fără casă, era abătut.

„Îmi pare rău, camerele de hotel sunt scumpe, nu vrem să cerșim. Ne-ar fi fost suficient un loc modest unde să dormim, dar suntem bucuroși că am fost ascultați”, explică el.

Cu ochii strălucind și cu vocea plină de speranță, adaugă: „Când copiii noștri vor fi mari, își vor aminti de această aventură. Poate vor râde și, cine știe, poate vor trăi în continuare aici, la Trento. Acest oraș e casa noastră și nu avem vis mai mare decât să cumpărăm o locuință a noastră, poate la Sopramonte, în mijlocul naturii”, încheie Alexandru Harapu.