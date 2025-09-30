На Сумщині загинуло подружжя з двома маленькими дітьми — у їхній будинок влучив російський безпілотник.



Деталі: https://t.co/bN2dSn6VZU pic.twitter.com/Ix0PjLWJZD — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) September 30, 2025

„Noaptea trecută, inamicul a lovit intenționat o clădire rezidențială cu o dronă de atac în satul Chernechchyna”, a transmis guvernatorul regional Oleh Hryhorov pe Telegram.

Hryhorov a precizat că trupurile copiilor și ale părinților lor au fost scoase de sub ruinele casei. Agenția Reuters notează că nu a putut verifica independent aceste informații.

În timp ce luptele grele se dau în estul și sudul Ucrainei, armata rusă a încercat în ultimele luni să câștige teren și în nord, în zona Sumî, care se învecinează cu regiunea rusă Kursk.

Invazia Rusiei în Ucraina a început pe 24 februarie 2022 și a declanșat cel mai mare conflict militar din Europa de după cel de-Al Doilea Război Mondial. Luptele s-au concentrat inițial în jurul Kievului, apoi pe fronturile din est și sud. Potrivit ONU, zeci de mii de civili au fost uciși sau răniți, iar milioane de oameni au fost forțați să își părăsească locuințele. Rusia continuă să lanseze atacuri aproape zilnice cu drone și rachete, în timp ce Ucraina cere mai mult sprijin militar din partea aliaților occidentali.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE