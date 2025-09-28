Avea un idol

Naso este un fost fotograf condamnat în 2013 pentru uciderea a patru femei.

„Am reușit să intru în creierul lui [în timpul investigației mele] și să înțeleg că avea un idol, un model”, a declarat Mains pentru Fox News Digital.

„S-a întâmplat ca acesta să fie Caryl Chessman. Iar Chessman a fost executat în închisoarea de stat San Quentin în 1960. … L-a invitat la execuție pe Joe Naso, care a fost un prieten de corespondență al lui Caryl Chessman. Cred că a ucis ca un omagiu adus lui Caryl Chessman,” spune fostul anchetator FBI.

Naso și-a câștigat porecla sinistră după ce a fost găsit vinovat de uciderea a patru femei ale căror nume și prenume începeau cu aceeași literă. Victimele au fost Roxene Roggasch, 18 ani; Carmen Colon, 22 ani; Pamela Parsons, 38 ani; și Tracy Tafoya, 31 ani. Decesele lor au avut loc între 1977 și 1994.

Prietenul care l-a trădat

În spatele gratiilor, Naso s-a împrietenit cu William Noguera, un coleg condamnat și artist. Noguera a fost desemnat să asiste deținuții în vârstă, ca parte a unui program al închisorii pentru deținuții cu dizabilități.

Atunci când Naso avea nevoie să fie împins în scaunul său cu rotile, Noguera era responsabil. Timp de mai bine de un deceniu, Noguera a construit o relație de încredere cu Naso, în San Quentin. În documentar, Noguera spune că Naso a mărturisit că a ucis 26 de persoane.

Prin conversațiile lor, Noguera a aflat că Naso era foarte versat în biografiile altor criminali în serie și violatori notorii, a relatat Vanity Fair.

Potrivit publicației, acesta și-a exprimat „devotamentul de o viață” față de Chessman, „Banditul Luminii Roșii” din anii 1940.

Chessman a fost condamnat pentru tâlhărie, furt de automobile și răpire cu vătămări corporale asociate, potrivit FBI. Poliția a găsit anterior corespondență între Naso și Chessman, împreună cu o invitație la execuția bărbatului de 38 de ani. Nicio scrisoare nu a fost publicată.

Își comemora mentorul

Chessman a fost executat în 1960 pentru răpire cu vătămare corporală. Los Angeles Times a relatat că Chessman nu fusese condamnat pentru crimă. El și-a susținut întotdeauna nevinovăția. Vanity Fair a relatat că, țintind femeile cu nume și prenume care încep cu aceeași literă, Naso își comemora așa-numitul „mentor”.

Noguera a întocmit un dosar de 300 de pagini plin cu indicii criptice, locații și mărturisiri parțiale împărtășite de Naso. El l-a contactat pe Mains din spatele gratiilor și i-a furnizat informțiile. Mains a declarat că unele dintre acestea erau cunoscute doar de către anchetatorii cazurilor.

„Mi-a atras atenția în acel moment”, a declarat Mains. „Am știut că informațiile pe care le avea erau credibile.”

Mains a spus că ura lui Naso pentru femei a început în copilărie. „Vine din copilărie și de la ura lui față de mama sa”, a explicat el. „Mama sa l-a prins îmbrăcându-se în lenjerie de damă. L-a bătut, iar el a sfârșit prin a-i ucide pasărea de companie, strivind-o în mână. Acesta a fost doar un precursor a ceea ce avea să urmeze cu privire la sentimentele sale față de femei”.

A dus o viață dublă

Naso a dus o viață dublă, ascunzându-și secretele întunecate. Era tată a doi copii, antrenor în Little League și fotograf ziua. Dar noaptea devenea un ucigaș sadic care vâna victime, oferindu-se să le fotografieze.

Anchetatorii au găsit poze cu femei moarte, împreună cu o „listă de urmăritori” care conținea 10 descrieri criptice ale unor femei.

„Ceea ce m-a surprins cel mai mult este cât de depravat era Joe și cum a continuat să funcționeze sub pretextul unui om de familie, antrenor de Little League, fotograf care preda la o facultate”, a spus Mains. „Toate aceste lucruri m-au surprins… și asta face lucrurile și mai înfricoșătoare.”

„Este foarte inteligent, dar este și foarte narcisist”, a adăugat Mains. „De aceea s-a reprezentat singur la proces, la fel ca mentorul său, Caryl Chessman. Nu l-a ajutat.”

Lucrând împreună, Mains și Noguera l-au legat pe Naso de mai multe cazuri nerezolvate, încercând să ofere răspunsuri mult așteptate familiilor îndurerate. Informațiile au fost predate anchetatorilor.

„Cei dragi nu sunt uitați”

Pe baza notițelor pe care le-a studiat, Mains a spus că lui Naso îi plăcea vânătoarea pentru a-și satisface „acea dorință”.

„E un joc pe care îl joacă în propria minte”, a spus Mains.

„Nu este vorba doar despre rezolvarea acestor cazuri”, a spus Mains. „Asta fac eu. Asta am făcut timp de decenii. Povestea mai amplă este cea a lui Bill Noguera și a ceea ce a putut face din spatele zidurilor închisorii. A fost pedepsit pentru că a ucis pe cineva când avea 18 ani și încearcă să se reabiliteze. Are peste 60 de ani și vrea să ajute. Asta a făcut și asta continuă să facă.”

„Povestea cea mai importantă este ce poți face cu viața ta”, a spus Mains. „Răscumpărarea greșelii este posibilă. Iar pentru familii înseamnă cei dragi nu sunt uitați.”

Autoritățile din Nevada l-au arestat pe Naso în aprilie 2010, iar pe 22 noiembrie 2013, un judecător din comitatul Marin l-a condamnat la moarte pentru crimele comise.

