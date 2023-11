A fost o mobilizare impresionantă pentru găsirea fetei, sute de polițiști, voluntari, jandarmi și chiar salvamontiști, ajutați de drone și un elicopter, încercând să-i dea de urmă timp de șase zile. Luni, 13 noiembrie, polițiștii au primit o informație că fata s-ar afla într-o casă din centrul orașului.

Un polițist îmbrăcat în civil și neînarmat a mers acolo și a găsit-o pe fată în imobil. Stătea pe o saltea, pe podea. Fata a sărit în braţele salvatorului, care a povestit momentul pentru sursa citată: „Când am găsit-o, prima ei reacţie a fost să vină la mine, să cuprindă pe cineva în braţe. Se vedea că era foarte speriată şi probail traumatizată. Când am găsit-o, sincer, mi s-a blocat inima, nu mi-a venit să cred că este ea acolo. M-am bucurat enorm când am găsit-o”.

Bărbatul în casa căreia a fost găsită Sara Melinda a fost reținut. „La sediul poliţiei a fost audiat astăzi, 13 noiembrie a.c., un bărbat în vârstă de 34 de ani care locuieşte în imobilul în care a fost identificată minora. Având în vedere faptul că, în baza probatoriul administrat până în prezent, se conturează elementele constitutive ale infracţiunii de act sexual cu un minor, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmaţiei, a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore”, au informat, luni seară, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş.

Poliţiştii verifică în acest moment și ipoteza că cei doi s-ar fi cunoscut înainte de dispariția fetei. Există informații care spun că ar fi comunicat prin mesaje pe telefon. Potrivit primelor concluzii medicale, cei doi au întreţinut raporturi sexuale. Bărbatul va fi acuzat de viol, pentru că, potrivit unei legi noi, orice relaţie sexuală cu un minor sub 16 ani este considerată viol dacă diferenţa de vârstă este mai mare de 5 ani.