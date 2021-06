Fata de 13 ani a ajuns în stare gravă, luni – după ce s-a spânzurat de o scară la ferma familiei, aflată în apropiere de municipiul Vaslui -, la Spitalul Județean de Urgență din Vaslui, de unde a fost preluată de elicopterul SMURD și transportată la Iași, la Spitalul de Copii.

În ciuda eforturilor medicilor, fata nu a mai ieșit din Secția de Antestezie și Terapie Intensivă și a murit în cursul zilei de sâmbătă.

Familia a fost însă de acord să doneze organele, astfel încât ficatul, rinichii și corneele au fost prelevate în cursul zilei și echipele de medici au intrat deja în blocurile operatorii să facă operațiile de transplant.

„A fost un donator, copil de 13 ani, de la care s-au prelevat ficatul, rinichii și corneea, toate organele rămân la Iași. Este al șaselea transplant hepatic care se efectuează la noi în acest an și al 30-lea transplant hepatic din momentul acreditării Centrului hepatic Iași. Toate operațiile de transplant sunt în derulare”, a declarat dr. Raluca Neagu, coordonator al Centrului de Transplanturi Regional Iași.

Aceasta a explicat că, deși transplanturile se desfășoară, din cauza aprobării târzii a bugetului există o întârziere mare de plăți salariale pentru membrii echipelor de prelevare și transplant, cât și pentru plata diverșilor furnizori.

„Nu stăm foarte bine cu banii pentru anul în curs, în momentul de față am făcut deja același număr de transplanturi cu cel efectuat pe parcursul anului trecut și am primit doar o treime din sumă, ceea ce înseamnă că nu prea ne mai descurcăm în aceste momente cu banii”, a completat medicul.

Rinichii copilei au ajuns la două paciente. „Una dintre acestea are 45 de ani, este din Iași și face dializă din 2017. A doua are 40 de ani, este din Galați și a fost diagnosticată de la vârsta de 9 ani cu diabet zaharat de tip 1”, a declarat dr. Ionuț Nistor, purtător de cuvânt al Spitalului „Dr. C. I. Parhon” din Iași.

