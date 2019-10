De Ciprian Iana,

După ce i-a făcut un copil, tunisianul a început s-o țină forțat pe fată în casă, s-o bată frecvent și s-o supună la diferite cazne.

Românca a încercat să rupă relația cu concubinul ei, însă acesta n-a fost de acord.

Calvarul prin care a trecut tânăra a ieșit la iveală în 2016, atunci când, la solicitarea unui vecin, oamenii legii au verificat locuința în care românca era ținută ostatică.

Fata și fiul ei de doar câteve luni au fost salvați după ce oamenii legii au spart lacătul uriaș cu care era ferecată ușa casei, notează gazetaromaneasca.com.

La scurt timp a fost arestat și agresorul, Karim Frej, un tunisian în vârstă de 42 de ani.

Zilele trecute, magistraţii de la Curtea Penală din Ragusa, Italia, l-au condamnat pe Karim Frej la şase ani de închisoare.

Tunisianul a fost acuzat de comiterea infracţiunilor de violenţă domestică, vătămare corporală şi lipsire de libertate.

FOTO: gazetaromaneasca.com

Citeşte şi:

O româncă a dispărut din Catania. Florentina Burcea n-a mai dat nici un semn de două luni. Un alt caz la Albareto

VIDEO | Invazie de meduze albastre în Marea Neagră, la Eforie Nord. Care sunt explicațiile specialiștilor

Starea de urgență, decretată din cauza protestelor violente din Chile. „Suntem în război împotriva unui dușman puternic”

GSP.RO După ce a fost bătut de Anamaria Prodan, Dan Alexa a fost oprit pe stradă de o femeie! Acum s-a aflat totul. Uluitor ce a urmat