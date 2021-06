Femeia s-a predat astăzi autorităţilor din Landerneau și este principala vinovată pentru producerea accidentului de săptămâna trecută.

Peste 50 de ciclişti au fost accidentaţi sâmbăta trecută, într-un carambol produs de pancarta pe care femeia a dorit să o arate în faţa camerelor de filmat penru a transmite un mesaj bunicilor săi.

„Allez Opi-Omi!”, scria, în franceză și germană, pe banner, ceea ce s-ar traduce prin „Hai, bunica și bunicul!”.

Trei rutieri au fost constrânşi la abandon în primă etapă, din cauza accidentărilor: germanul Jasha Sutterlin (DSM), lituanianul Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ) şi francezul Cyril Lemoine (BB Hotels). Spaniolul Marc Soler (Movistar) a abandonat şi el după încheierea etapei, ca urmare a unor fracturi la braţul stâng în urma căzăturii.

A spectator has caused an enormous crash at the start of the Tour de France, after holding a large cardboard banner out and clipping a cyclist. #9News pic.twitter.com/klMfA84deA — 9News Australia (@9NewsAUS) June 26, 2021

Femeia a fost plasată în arest în jurul orei locale 14.00, fiind acuzată de rănirea neintenţiontă a cicliştilor şi periclitarea vieţii acestora.

Parchetul din Brest a confirmat, într-un comunicat, că femeia se află sub supravegherea autorităţilor: „O persoană suspectată de săvârșirea acestei fapte se află în custodia poliției. Vom afla mai multe detalii despre acest caz în zilele următoare”.

Spectatoarea inconlientă ar putea primi până la doi ani de închisoare și o amendă de 35.000 de dolari, potrivit Procuraturii Brest, citată de CNN.

Slovenul Tadej Pogacar (UAE), campionul en-titre, a câștigat contratimpul individual din etapa a 5-a,27,2 kilometri, între Change și Laval. Olandezul Mathieu van der Poel (Alpecia) și-a păstrat tricoul galben cu un avans de 8 secunde în fața lui Pogacar

