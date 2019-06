Femeia din Izvin care i-a acordat primul ajutor poliţistului împuşcat este Angelica Toma și locuiește în apropierea locului unde s-a produs tragedia. Ajutorul pentru oamenii legii încolțiți de infractor a venit foarte târziu, spune ea, povestind că se trăgeau focuri de armă „ca-n vestul sălbatic”.

Cristian Amariei, în vârstă de 43 de ani, a murit în șanț, acolo unde a căzut secerat de trei gloanțe trase de urmăritul general pe care încerca să-l oprească.

„Eram în pat în pijama, s-au auzit primele două împuşcături. Am ieşit la drum. Am băgat fata înăuntru şi atunci poliţaiul o strigat: L-o împuşcat, L-o împuşcat, şi mi-o făcut semn încolo. Atunci normal că m-am dus, era poliţaiul căzut jos. Ei fugeau după infractor şi eu am rămas cu el acolo, să îi dau primul ajutor, să sun la salvare. Şi ei or fugit, se trăgeau focuri de armă ca în vestul sălbatic. Mi-o fost frică că împuşcă fata, s-o speriat, degeaba am trimis-o acasă, s-o prins de pom. Apoi am sunat la Salvare, la Poliţie la Timişoara, am zis că poate îl prinde în aşa de scurt timp. Dar îmi pare foarte rău, Poliţia o venit cam târziu. Şi salvarea şi Poliţia or venit cam târziu”, a declarat Angelica Toma potrivit observator.tv.

„Eram disperată. Când l-am văzut că moare şi nu pot să-l ajut… Poliţia, jandarmii şi ăia… cred c-o fost după o oră, foarte târziu. Am avut clipe groaznice, ştiind că mi-o murit în braţe”a mai povestit martora.

Femeia a făcut atac de panică şi a fost luată de medici şi dusă la Timişoara în aceeaşi salvare în care era şi poliţistul mort, arată sursa citată.

