Polițiștii constănțeni au reținut un bărbat, acuzat de multiple infracțiuni

Bărbatul este acuzat de „loviri sau alte violențe, încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

În seara zilei de 28 august, în jurul orei 23.15, polițiștii l-au identificat pe suspect conducând un autoturism pe strada Albatrosului. Testarea cu etilotestul a indicat o concentrație de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța. Ulterior, pe 29 august, instanța de judecată a dispus măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.

Agresiunea împotriva femeilor, tot mai răspândită în România

Potrivit statisticilor, la fiecare 12 minute, o persoană devine victimă a violenței, iar 66% dintre faptele de violență sunt îndreptate împotriva femeilor. În plus, 80% dintre copiii abuzați sexual sunt fete.

Agresorii probează tot mai des c-au pierdut orice teamă de consecințele legii. Sancțiunile pe care le primesc, chiar și caz de recidivă multiplă, sunt blânde, întârziate sau inexistente. Mulți dintre ei rămân în libertate, în timp ce victimele continuă să trăiască în teroare, neprotejate și ignorate.

Foarte des în România sunt mediatizate cazuri de femei agresate sexual, fizic, verbal sau chiar ucise, iar frecvența cazurilor arată că nu sunt excepții.

În multe cazuri, spun specialiștii, comportamentul agresorilor este alimentat de adicții severe, în special dependența de jocurile de noroc. Însă în spatele dependențelor se află și lipsa educației emoționale, a intervenției timpurii și a programelor eficiente de reabilitare. Iar până când aceste rădăcini adânci ale problemei nu vor fi abordate serios, tragediile vor continua.

În primele șase luni ale anului 2025, în România au fost ucise 26 de femei de parteneri sau membri ai familiei, ceea ce înseamnă o victimă aproape săptămânal, potrivit surselor media și organizațiilor care monitorizează violența domestică. Această cifră evidențiază o problemă gravă și persistentă legată de violența împotriva femeilor în mediul familial.

În paralel, în primele luni din 2025, poliția a intervenit în peste 40.000 de cazuri de violență domestică, care înseamnă în medie 14 incidente pe oră, indicând o criză socială profundă. Statistici recente arată că România se află pe poziții îngrijorătoare în Europa în ceea ce privește agresiunea domestică și violența împotriva femeilor.

Până la momentul actual, în România au avut loc 39 de femicide.

Dacă te confrunți cu violență domestică sau cunoști pe cineva aflat într-o astfel de situație, poți apela gratuit, 24/7, linia telefonică națională de asistență pentru victimele violenței domestice: 0800.500.333

Acest serviciu este confidențial și oferă consiliere, sprijin, informații despre drepturi, proceduri legale și îndrumare către adăposturi sau alte servicii specializate.

În situații de urgență, sună imediat la 112.

Nu ești singur(ă)! Există ajutor și soluții. Consilierii specializați te pot ghida către siguranță și sprijinul de care ai nevoie.

Ministrul Justiției, despre pensiile speciale ale magistraților: „Nu le-aș numi privilegii, ci niște condiții decente"
Știri România 18:15
Ministrul Justiției, despre pensiile speciale ale magistraților: „Nu le-aș numi privilegii, ci niște condiții decente”
Patrouille de France, una dintre cele mai cunoscute formaţii de acrobaţie aeriană din lume, show în premieră la BIAS 2025
Știri România 17:59
Patrouille de France, una dintre cele mai cunoscute formaţii de acrobaţie aeriană din lume, show în premieră la BIAS 2025
Andrei Lemnaru s-a răzbunat pe Ella Vișan, care l-a înșelat cu ispita Teo. Ce a făcut înainte de finala Insula Iubirii 2025
Stiri Mondene 16:45
Andrei Lemnaru s-a răzbunat pe Ella Vișan, care l-a înșelat cu ispita Teo. Ce a făcut înainte de finala Insula Iubirii 2025
Primele imagini din comedia „Vecina". Trailerul filmului aduce pe marele ecran coșmarul trăit de Mircea Bravo
Stiri Mondene 15:34
Primele imagini din comedia „Vecina”. Trailerul filmului aduce pe marele ecran coșmarul trăit de Mircea Bravo
Guvernul își asumă răspunderea pe al doilea pachet de măsuri fiscale în Parlament pe 1 septembrie, deși Ilie Bolojan dăduse alt termen
Politică 10:32
Guvernul își asumă răspunderea pe al doilea pachet de măsuri fiscale în Parlament pe 1 septembrie, deși Ilie Bolojan dăduse alt termen
Mihai Chirica, răspuns șocant în ședința primăriei Iași: „Să vă duceți să hrăniți urșii. Sfatul meu este să fumați puțin și să beți puțin"
Politică 09:32
Mihai Chirica, răspuns șocant în ședința primăriei Iași: „Să vă duceți să hrăniți urșii. Sfatul meu este să fumați puțin și să beți puțin”
