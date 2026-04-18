O femeie din Maralbexi a recurs la un gest extrem pentru a-și dovedi bănuielile de infidelitate ale soțului.

Într-un incident care a avut loc luna trecută, mai mulți șoferi au alertat poliția rutieră despre o femeie care era agățată de partea din spate a unei camionete aflate în mișcare.

În urma sesizării, poliția rutieră a intervenit și a confirmat incidentul neobișnuit.

Imaginile surprinse de martori arătau femeia ținându-se cu mâinile de barele metalice ale vehiculului, însă motivul gestului ei a devenit clar abia după ce autoritățile au emis un comunicat oficial.

Femeia, identificată în presă doar cu numele de doamna Yu, era soția șoferului camionetei. Convinsă că soțul ei o înșală, aceasta a decis să-l urmărească în secret.

Într-o seară, când bărbatul a plecat de acasă cu mașina, femeia s-a strecurat în spatele vehiculului și s-a prins de barele acestuia, hotărâtă să-l prindă asupra faptului.

„Dacă soțul ar fi condus cu o viteză mai mare sau dacă drumul ar fi fost mai denivelat, femeia ar fi putut cădea, riscându-și viața”, au avertizat autoritățile locale.

Soțul femeii a fost amendat cu 200 de yuani (aproximativ 30 de dolari) și a pierdut 3 puncte din cele 12 disponibile anual, pentru că nu și-a verificat corespunzător vehiculul înainte de a pleca la drum.

Povestea a devenit rapid virală pe rețelele de socializare din China, stârnind numeroase reacții și comentarii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE