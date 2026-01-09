„Le permit să-mi trimită banii lor”

Femeia, care a cerut să rămână anonimă, spune că, în prezent, cheltuieli obișnuite precum o ieșire la restaurant sau biletele la cinema sunt uneori acoperite de clienți cunoscuți exclusiv online. În interviul pentru RND, ea explică faptul că activitatea ei se încadrează în zona dominației financiare. Bărbații care o urmăresc îi trimit bani în schimbul unei relații simbolice de subordonare.

„Îmi mulțumesc că le-am permis să-mi dea banii lor”, a mărturisit ea pentru RND.

Potrivit relatării sale, veniturile obținute i-au permis să-și cumpere obiecte de lux precum accesorii de designer sau telefoane scumpe, lucruri pe care anterior nu și le-ar fi permis.

A intrat pe platformele pentru adulți după ce i s-a stricat mașina

Ideea de a crea conținut pe OnlyFans i-a venit în urmă cu aproximativ trei ani. O reparație auto neașteptată a pus-o în dificultate financiară, deși avea studii și un loc de muncă full-time. În același timp, trecea printr-o despărțire.

„Mi-am zis: pot face și eu asta”, a explicat ea în interviul pentru RND.

În primele zile, a câștigat aproximativ 70 de euro, fără promovare sau publicitate. Ulterior, și-a extins activitatea și pe alte platforme pentru adulți, dar subliniază că munca ei nu are legătură cu pornografia clasică. Trimite fotografii, oferă apeluri video sau mesaje vocale personalizate, în funcție de solicitările clienților, și vinde uneori obiecte personale.

Și are limite stricte: „Fără contact fizic, fără întâlniri, fără conținut explicit. Asta este absolut interzis pentru mine”, a declarat ea pentru RND.

Cum funcționează platforma OnlyFans

OnlyFans funcționează pe baza unui sistem de abonament. Utilizatorii plătesc, de regulă, între cinci și 50 de dolari pe lună pentru acces la conținut exclusiv. În plus, pot oferi bacșiș sau pot solicita conținut personalizat. Platforma reține aproximativ 20% din venituri, restul revenind creatorilor. Modelul se bazează pe interacțiunea directă dintre creatori și abonați.

Acest tip de activitate este însă controversat. Psihoterapeuta Ingeborg Kraus a declarat, într-un interviu pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung, că fenomenul poate fi privit ca o formă de prostituție digitală. Ea avertizează că unele femei ajung sub presiunea de a produce conținut tot mai intens pentru a rămâne relevante.

La rândul ei, psihologul Julia Horstmann a explicat, într-un interviu pentru Forbes, că acest model se bazează pe atașament emoțional, ceea ce poate genera anxietate, rușine sau probleme de stimă de sine pe termen lung.

Un sistem care nu poate proteja complet minorii

OnlyFans a fost criticată și pentru probleme legate de protecția minorilor. O investigație realizată de Reuters în 2024 a arătat că, în unele cazuri, nu era clar dacă toți creatorii aveau vârsta legală. Deși platforma susține că lucrează cu organizații specializate în protecția copiilor, anchetatorii spun că sistemul este dificil de controlat.

În unele state, precum Suedia, legislația a fost modificată astfel încât achiziționarea de conținut sexual personalizat să fie interzisă, afectând direct acest model de afaceri.

În ciuda controverselor, femeia spune că apreciază libertatea financiară și controlul asupra muncii sale. Nu se consideră dependentă de aceste venituri, dar spune că ele îi oferă siguranță.

„Pe internet sunt liberă”, a declarat ea pentru RND. „În realitate, sunt foarte atentă la cine las să se apropie de mine.”

