O femeie din București a deschis o bibliotecă la scara blocului

O scară de bloc din Sectorul 6 al Capitalei a fost transformată într-un loc inedit: o bibliotecă deschisă tuturor locatarilor.

Ideea a pornit de la o locatară care dorea să doneze cărțile copilăriei și adolescenței sale și de la administratorul blocului, un om cunoscut pentru inițiativele sale comunitare.

Proiectul are un mesaj clar: „împrumută și citește”. Oricine poate lua o carte acasă, fără obligația de a o returna, deși este încurajată și aducerea altor volume în schimb.

Cum a pornit povestea bibliotecii de bloc din Sectorul 6

Femeia a încercat inițial să doneze cărțile pe care le avea din copilărie unui ONG sau unei asociații. Prima persoană la care s-a gândit că ar putea să o ajute a fost administratorul de bloc, dar el i-a dat o idee și mai bună: să amenajeze biblioteca la scara blocului.

„După ce am postat pe Facebook că donez cărțile copilăriei și adolescenței și nu s-a arătat nimeni interesat, l-am întrebat pe președintele blocului dacă nu știe vreo asociație, fundație care și le-ar dori. Știam că sprijină asociații și fundații.

Mi-a spus să îl las să se gândească două zile. După două zile, m-a sunat. Om de acțiune. Gata! Am vorbit, facem corpuri de bibliotecă la ambele scări și sub sloganul «împrumută și citește», oricine își poate lua o carte.

Deci îmi țin și cărțile acasă, nu în casă”, a povestit inițiatoarea bibliotecii de la scară, într-o postare pe Facebook.

O fetiță a donat prima carte pentru biblioteca de la scară

Prima carte din mica bibliotecă a fost donată de o fetiță din bloc, iar organizatorii speră că cei mai mici locatari vor fi printre primii care vor profita de această inițiativă.

„Este un semn că cineva a făcut ceva bun și altcineva s-a îndrăgostit de o cărticică”, a mai adăugat bucureșteanca.

Vecinii de la alte scări au venit să împrumute cărți

Această idee a stârnit interesul și altor locuitori ai Capitalei. În comentariile de pe rețelele sociale, mai mulți bucureșteni au publicat imagini cu propriile mini-biblioteci din scările de bloc, semn că fenomenul câștigă teren.

„Asociația noastră de proprietari dispune și ea de o mini-bibliotecă destinată tuturor locatarilor. Deși fotografia este mai veche, între timp biblioteca s-a îmbogățit cu numeroase volume, devenind un mic colț magic.

Lozinca noastră este «Ia o carte, bucură-te de ea și returnez-o sau pune alta în loc»”, a povestit o altă locatară din București.

