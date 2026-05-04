Momentul care a dus la tragedie

O zi de primăvară, începută cu râsete și planuri pentru filmări pe TikTok, s-a transformat într-o tragedie cumplită în vestul Germaniei. Beatrice, o adolescentă de 16 ani originară din România, și-a pierdut viața după ce a căzut în apele râului Erft, în apropiere de Grevenbroich.

Joi, șase prieteni au ajuns pe o potecă îngustă până la malul râului, într-o zonă izolată din apropierea fostei centrale pe lignit Frimmersdorf, în landul Renania de Nord-Westfalia.

Atmosfera era relaxată, iar adolescenții voiau să filmeze videoclipuri pentru TikTok, departe de ochii lumii.

Potrivit martorilor, Beatrice stătea pe umerii unui prieten când, din motive neștiute încă, băiatul și-a pierdut echilibrul, iar amândoi au căzut în apă. Adolescenta, care nu învățase niciodată să înoate, a dispărut sub ochii prietenilor în apa tulbure a râului și nu a mai ieșit la suprafață. Panicați, aceștia au sunat imediat la serviciile de urgență.

Aproximativ 70 de salvatori, inclusiv scafandri și echipe de intervenție acvatică, au început căutările. După aproape două ore, trupul fetei a fost găsit în apă. Beatrice murise înecată.

Gestul sfâșietor al tatălui, la locul tragediei

A doua zi, la locul tragediei, atmosfera era apăsată de durere.

Familia adolescentei a venit la malul râului pentru a-și lua rămas-bun, au depus flori și au aprins lumânări. „Beatrice era o fată prietenoasă și iubitoare”, a declarat mama fetei, cu voce tremurândă.

Durerea a atins un punct extrem în momentul în care tatăl adolescentei, copleșit de suferință, s-a aruncat în râu. Rudele au intervenit rapid și l-au scos din apă, în timp ce o femeie din familie a izbucnit în plâns.

„Îi plăcea să fie afară, cu prietenii. Asta a dus la acest sfârșit”, a mai spus mama fetei, printre lacrimi.

La doar două zile după tragedie, pompierii din Grevenbroich au recuperat un alt cadavru din același râu, după ce un canotor a alertat autoritățile. Potrivit oficialilor, este vorba despre un bărbat care se afla de mai mult timp în apă, iar cazul nu are legătură cu moartea adolescentei.

