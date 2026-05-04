„Este exclus ca vreunul dintre parlamentarii AUR să nu voteze moţiunea de cenzură. Până la urmă, atunci când ne înscriem într-un partid, ne supunem unei oarecare discipline de partid, dar eu nici nu am auzit vreun coleg al meu de partid care să fie nemulţumit de decizia partidului de a redacta, depune şi vota o moţiune de cenzură împotriva Guvernului. Fiecare va vota cum crede, cu bilele la vedere sau nu. Noi nu condiționăm votul la vedere la moțiune”, a declarat Peiu la Parlament.

El a fost întrebat dacă AUR ia în calcul o majoritate cu PSD, după moţiunea de cenzură. „O să vedem ce se va întâmpla, dar eu cred că deocamdată mingea este în terenul preşedintelui Nicuşor Dan. Din punctul nostru de vedere vom avea o poziţionare principială, adică vom spune că putem să susţinem orice guvern care îndeplineşte câteva puncte importante, plecând de la cele politice şi terminând cu nişte obiective economice. Dar o să vedeţi ce abordare avem, pe parcursul zilelor următoare”, a replicat liderul senatorilor AUR.

În schimb, PSD, partid condus de Sorin Grindeanu, le va cere propriilor parlamentari să voteze la vedere, potrivit informațiilor Libertatea.

Criza politică a început pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. În zilele următoare, conflictul a escaladat: PNL a anunțat ruperea coaliției cu PSD după 10 luni, iar miniștrii PSD și-au depus demisiile la Palatul Victoria.

În acest context, premierul Ilie Bolojan, care a fost instalat în funcție în iunie 2025, se pregătește să înfrunte pe 5 mai moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva sa Dacă moțiunea de cenzură va trece în Parlament, Guvernul Bolojan va fi al șaptelea Guvern căzut după 1989. Primul a fost cel condus de Emil Boc, în 2009.

Practic, Ilie Bolojan ar putea deveni al șaptelea premier care este demis prin moțiune de cenzură, la 11 luni de la învestirea în funcție.

