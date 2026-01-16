Femeia susținea că este amenințată de fostul soț

Ancheta a pornit după ce, pe 5 ianuarie 2026, femeia s-a prezentat la Poliție și a susținut că ar fi fost amenințată cu acte de violență extremă, printr-o aplicație de mesagerie.

Ea a declarat că mesajele ar fi fost trimise de fostul soț, împotriva căruia instanța emisese, la 27 octombrie 2025, un ordin de protecție. Femeia a spus că amenințările o vizau atât pe ea, cât și pe copilul său.

„Astfel, ca urmare a sesizării, au fost dispuse măsuri specifice, inclusiv efectuarea unei percheziţii domiciliare în judeţul Suceava, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava”, au precizat anchetatorii, potrivit News.ro.

Polițiștii au descoperit că femeia își trimisese singură mesajele de amenințare

În urma cercetărilor, polițiștii au descoperit că femeia ar fi cumpărat o cartelă telefonică preplătită, ar fi instalat o aplicație de mesagerie și ar fi trimis mesajele de amenințare chiar pe propriul număr de telefon, inducând astfel în eroare organele judiciare.

Femeia a fost reținută și plasată sub control judiciar

Femeia de 35 de ani din București a fost reținută pentru 24 de ore, iar ulterior a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile. Surse judiciare au declarat pentru News.ro că gestul ar fi fost motivat de dorința de răzbunare față de fostul soț.

„La data de 14 ianuarie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 13 Poliţie au reţinut o femeie, în vârstă de 35 de ani, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de inducerea în eroare a organelor judiciare”, a transmis Poliția Capitalei.

Unul dintre mesajele trimise de femeie conținea amenințări explicite: „O să te omor, şi pe tine, şi pe jegul ăla de copil. Acest copil este slăbiciunea ta şi eu ştiu unde te voi lovi să te doară. Nimic nu mă poate opri. O să trăieşti în teamă, până vei înnebuni. Toate astea pentru că te-ai dus la DIICOT”.

Un caz șocant a avut loc în urmă cu doar câteva zile și la Iași. Acolo, un bărbat și-a reclamat soția că l-a amenințat în repetate rânduri și l-a lovit cu pumnul în față. Femeia în vârstă de 51 de ani s-a ales cu ordin de restricție.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE