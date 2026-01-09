Poliţiştii Poliţiei Municipiului Hunedoara desfăşoară cercetări într-un dosar penal pentru violenţă în familie, după ce bărbatul a reclamat că a fost lovit şi ameninţat de partenera sa. Potrivit Inspectoratului de Poliţie Hunedoara, incidentul a fost raportat vineri.

Conform informaţiilor oficiale, în data de 9 ianuarie 2026, în jurul orei 03:30, bărbatul s-a prezentat la sediul Poliţiei Municipiului Hunedoara, unde a declarat că ar fi fost agresat şi ameninţat de soţia sa.

Verificările au arătat că, în data de 7 ianuarie 2026, acesta ar fi primit mesaje text cu conţinut ameninţător din partea femeii, situaţie care i-ar fi provocat o stare de teamă.

Totodată, în seara zilei de 8 ianuarie 2026, în jurul orei 21:00, pe fondul unor dispute verbale, bărbatul ar fi fost lovit cu pumnul în zona feţei.

Victima a completat formularul de evaluare a riscului, iar rezultatul a indicat un pericol iminent, ceea ce a determinat emiterea ordinului de protecţie provizoriu.

Ca măsură suplimentară, femeia a fost obligată să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere.

În acest caz, a fost deschis un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie, iar cercetările continuă pentru clarificarea tuturor circumstanţelor producerii faptelor.

Poliţiştii subliniază că violenţa domestică reprezintă o infracţiune cu consecinţe grave şi îi îndeamnă pe cetăţeni să rezolve conflictele prin dialog şi să apeleze la sprijin de specialitate.

De asemenea, persoanele care se simt în pericol sunt încurajate să anunţe imediat autorităţile, ordinele de protecţie fiind un instrument legal destinat prevenirii escaladării violenţei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE