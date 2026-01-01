34.000 de euro, transferați fără acordul proprietarei

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău citat de Știri Diaspora, două persoane sunt cercetate pentru acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Victima avea într-un cont bancar suma de peste 34.000 de euro, bani economisiți după ce a muncit în străinătate.

Procurorii arată că, în perioada 31 decembrie 2019 – 9 ianuarie 2020, din contul acesteia au fost realizate patru transferuri online neautorizate. Prejudiciul total se ridică la 34.460 de euro.

Acces ilegal la cont, cu sprijin din interiorul băncii

Principalul suspect este cercetat pentru acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, și pentru efectuarea de operațiuni financiare frauduloase. Ancheta indică faptul că acesta nu ar fi acționat singur.

Un al doilea inculpat, economist și funcționar bancar, este acuzat de instigare la acces ilegal la un sistem informatic și de complicitate la efectuarea de operațiuni financiare frauduloase.

Parola resetată și un cont nou, create fără știrea victimei

Conform procurorilor, în perioada 28 decembrie 2019 – 9 ianuarie 2020, funcționarul bancar ar fi contactat telefonic, în două rânduri, operatorii băncii. Acesta ar fi cerut resetarea parolei de acces în aplicația bancară a victimei și deschiderea unui cont nou, pe numele altei persoane.

Prin aceste demersuri, spun anchetatorii, a fost facilitată efectuarea celor patru transferuri online neautorizate din contul româncei în contul nou creat.

Tribunalul Buzău a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a celor doi inculpați pentru o perioadă de 30 de zile. Ancheta este în desfășurare, iar procurorii continuă cercetările pentru a stabili întreaga activitate infracțională și dacă în dosar ar putea apărea și alte persoane implicate.

