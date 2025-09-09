Instanța i-a interzis, timp de trei ani, accesul în marile centre comerciale, este vorba despre VIVO Florești, Iulius Mall și Aushopping Iris, după ce femeia a furat 8 telefoane mobile în zile diferite. În plus, ea a fost condamnată la un an și șase luni de închisoare cu executare de Judecătoria Cluj.

Furturile au fost comise în septembrie 2024, în trei zile.

Pe 6 septembrie 2024, în jurul orei 14.00, a profitat de neatenția unei persoane dintr-un magazin și i-a furat din buzunar telefonul marca Samsung A14. Prejudiciul, de 1.500 de lei, nu a mai fost recuperat.

Pe 9 septembrie 2024, femeia, însoțită de o altă parteneră de furt, a intrat în magazinul Auchan de pe Bulevardul Muncii și a furat alte trei telefoane mobile de ultimă generație: un Samsung S23+, un Samsung S24+ și un Samsung S24. Bunurile au fost ascunse în geantă și în haine. De data aceasta, prejudiciul, în valoare totală de 12.500 de lei, a fost recuperat.

Pe 10 septembrie 2024, scenariul s-a repetat într-un mall din Cluj-Napoca. În doar patru minute, între 15.46 și 15.50, femeia, ajutată de alte două complice, a furat 4 telefoane: un MOTOROLA Razr40 Ultra, un Honor Magic6 Pro, un Honor 200 și un Honor 200 Pro. Prejudiciul total, de 15.500 de lei, a fost recuperat.

De asemenea, femeia a fost obligată să achite prejudiciile suferite de magazinele de unde a furat cele 8 telefoane.

