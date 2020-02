De Raluca Diaconu,

Medicii spun că femeia a vizitat în urmă cu mai bine de o săptămână zona afectată de coronavirus în Italia. S-a întors acum zece zile din Bergamo și s-a izolat la domiciliu.

„Avem o pacientă care a fost acum zece zile în Bergamo. A făcut febră, a sunat autoritățile, a venit să o transporte ambulanța cu izolet. A a ajuns în această seară la noi la spital. Are febră. I se vor recolta analize. A călătorit o zi în Bergamo, acum zece zile”, ne-a declarat Virgil Musta, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Boli Infecțioase din Timișoara.

Femeia suspectă de coronavirus este izolată într-un salon special și este ținută sub observație de medici, până la sosirea rezultatelor testului pentru Covid-19.

Aproape 300 de persoane sunt izolate la domiciliu în Timișoara, dar niciuna nu este în carantină.