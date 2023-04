Incidentul a avut loc joi, după ce femeia de 59 de ani din Dorohoi, care suferă de obezitate morbidă, a căzut în casă şi s-a lovit la genunchi, fiind găsită la câteva ore de o rudă, notează sursa citată.

„M-a sunat sora mea și am venit repede acasă. Ne-am chinuit să o ridicăm, dar nu am putut. Așa că am hotărât să sunăm la 112. După vreo jumătate de oră a venit salvarea și au zis că nu au ce să facă, pentru că e prea grea”, a povestit fiul femeii.

Femeia de 59 de ani cântăreşte peste 240 de kilograme, potrivit estimărilor medicilor.

Ulterior, familia a sunat la pompieri, care au trimis de la Botoşani Autospeciala de Transport Personal şi Victime Multiple (ATPVM), fiind singurul mijloc de transport din tot judeţul care poate duce persoane cu greutate atât de mare .

Ajunsă la spital, familia femeii cu obezitate morbidă s-a lovit de un comportament jignitor al medicilor de la Ugenţă şi de refuzul de a o interna. „La un moment dat a venit pe hol și ne-a zis că «doamnă, ne pare rău, dar nu avem ce să-i facem», că trebuia să o aducem de mai demult. Ne-a zis să o luăm acasă”, povesteşte o rudă a femeii.

Medicul de gardă: „Nu o primeşte nimeni, nici Arafat”

Medicul de gardă le-a reproşat rudelor că „fac mofturi”. „Faceţi mofturi la spital. Eu nu pot să aduc saltea de la mine de acasă. Nu o primeşte nimeni, nici Arafat nu o ia. Nu moare acum, când o să dea Domnu”, le-a spus cadrul medical.

Recomandări DOCUMENTE. Un judecător a simțit nevoia să scoată în evidență într-un dosar al lui Liviu Dragnea negocieri cu un apropiat al lui Putin: magnatul Viatcheslav Kantor

Rudele au sunat la managerul spitalului, iar la insistenţele acestuia femeia a fost internată, după ce a stat aproape şase ore în autospeciala de pompieri.

Femeia a fost aşezată pe două saltele de pe podea.

Înregistrarea discuției dintre medicul de gardă și familia pacientei. Sursa video: Monitorul de Botoșani

Anchetă în cazul personalului din Urgenţe

„Pacienta, cu obezitate morbidă, s-a prezentat la spitalul nostru cu un traumatism genunchi bilateral. A fost atent monitorizată apropo de funcțiile vitale, investigată din punct de vedere biologic, cu analize efectuate în urgență. În schimb, problema majoră care s-a pus la dumneaei, din cauza greutății de peste 200 de kilograme, a fost în privinţa investigațiilor radiologice și CT-ul, care nu au putut fi efectuate în spitalul nostru, deși ambele aparate sunt funcționale. S-a încercat transferul la Spitalul Județean Botoșani și la Spitalul Județean de Urgențe Suceava, lucru care nu s-a putut realiza din același motiv, al greutăţii”, a declarat medicul primar Valerian Andrieş, managerul Spitalului Municipal Dorohoi.

Acesta a spus că va deschide şi o anchetă internă în cazul comportamentului personalului din Urgenţe.

Recomandări Primul proces pe climă din România. „O cale prin care să limităm importurile de mașini second-hand din Occident”

„De aseară am aflat de caz și m-am implicat personal în rezolvarea acestuia, am discutat personal cu familia la 6.30 dimineață. Parțial le dau dreptate, apropo de comportamentul unei colege. Sigur că aceasta va constitui obiectul unei analize separate și a unei anchete separate disciplinare dacă e cazul, dar din punct de vedere medical, vreau să accentuez, Spitalul Municipal Dorohoi, prin ceea ce deține în acest moment – resursă umană și aparatură – și-a făcut treaba”, a mai spus managerul unităţii sanitare.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

GSP.RO "Mâncarea e dezgustătoare, oamenii pot să te ucidă, iar femeile sunt ca porțelanul". Țara din Europa care a șocat-o pe soția lui Angel Di Maria, a fost un veritabil coșmar

Playtech.ro Rămâi fără cardul de energie dacă faci asta. S-a schimbat legea, toți românii care primesc vouchere trebuie să afle

Viva.ro Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar a ieșit la iveală un detaliu neașteptat! Ce înțelegere au făcut cei doi

TVMANIA.RO De ce vor lipsi prințul William și Kate Middleton de la repetițiile pentru încoronarea regelui Charles al III-lea

Observatornews.ro "Nu pot să aduc salteaua de la mine de acasă". Dialog halucinant între medicii din Botoşani şi familia pacientei de 240 de kg, internată abia după 12 ore

Știrileprotv.ro „Nu am bani de bilet și aș vrea să ajung la familie”. Un cioban a mers pe jos 130 de kilometri, din Zimnicea la București | FOTO

FANATIK.RO Zeci de mii de lei amenzi pentru românii care vor merge la mare. Ce nu au voie să facă turiștii pe litoralul Mării Negre

Orangesport.ro Cine ar urma să investească la FCSB în locul lui Gigi Becali: ”Are bani mulţi”. Are afaceri de zeci de milioane de euro

Unica.ro Părăsită pentru o femeie mai tânără, Dana Budeanu face declarații neașteptate despre tatăl fetelor ei: 'Legătura nu este păstrată, legătura e permanentă'