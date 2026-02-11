Ce probleme are Rolls-Royce-ul pe care femeia a plătit peste 400.000 de euro

O clientă din Texas a dat în judecată Rolls-Royce, susținând că modelul său Spectre Black Badge a devenit inutilizabil din cauza unui defect grav la baterie, lăsând mașina nefuncțională timp de mai multe luni.

Potrivit portalului de știri Auto-moto.com, problema a apărut la doar patru luni de la livrarea automobilului, model 2025, achiziționat pentru peste 460.000 de euro.

Femeia susține că Rolls-Royce ar fi trebuit să îi avertizeze pe clienți cu privire la problemă

Proprietara acuză compania britanică de lipsă de transparență, afirmând că Rolls-Royce ar fi fost conștientă de problemele de fiabilitate și de valoarea redusă de revânzare a modelului Spectre, dar nu ar fi informat clienții.

„Rolls-Royce ar fi trebuit să ne avertizeze asupra riscurilor înainte de achiziție”, a declarat aceasta, conform Carscoops.

Proprietara mașinii de 460.000 de euro vrea despăgubiri de la companie

Situația devine problematică pentru Rolls-Royce, care intenționează să își extindă gama de vehicule electrice, incluzând sedanuri și SUV-uri.

Proprietara solicită despăgubiri pentru mașină, precum și acoperirea costurilor legale generate de procesul intentat.

Spectre Black Badge este un model electric de lux lansat de Rolls-Royce, dar defectul raportat ar putea afecta imaginea brandului, cunoscut pentru calitatea premium. Cazul atrage atenția asupra provocărilor legate de fiabilitatea vehiculelor electrice, chiar și în segmentul ultra-luxos.

Cum a apărut modelul Spectre Black Badge de la Rolls-Royce

Rolls-Royce Spectre Black Badge este una dintre cele mai exclusiviste versiuni lansate de celebrul producător britanic de mașini de lux.

Modelul Spectre este primul automobil complet electric din istoria mărcii, iar varianta Black Badge duce lucrurile și mai departe, cu un accent pus pe performanță și pe un design mai îndrăzneț.

Divizia „Black Badge” a apărut pentru clienții care își doresc un Rolls-Royce cu un caracter mai sportiv, dar fără să piardă eleganța specifică brandului.

În cazul modelului Spectre Black Badge, vorbim despre o mașină electrică extrem de puternică, cu două motoare și tracțiune integrală, capabilă să ofere o accelerație impresionantă pentru un automobil de dimensiunile sale.

Care sunt principalele caracteristici ale modelului Spectre Black Badge

La exterior, modelul se remarcă prin detalii în nuanțe închise, accente negre lucioase și jante speciale, care îi oferă un aspect mai agresiv față de versiunile clasice. Și interiorul păstrează standardele de lux pentru care Rolls-Royce este cunoscut: materiale premium, finisaje realizate manual și tehnologii moderne integrate discret.

Spectre Black Badge nu este doar o mașină electrică de lux, ci și un simbol al schimbării din industria auto, într-un moment în care chiar și cele mai tradiționale mărci se orientează către propulsia electrică, fără a renunța la ideea de exclusivitate și performanță.

În România, un model de Rolls Royce Spectre îi aparține cântărețului Vali Vijelie. Artistul ar fi plătit aproape 500.000 de euro pe bolidul de lux din colecție.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE