Inteligența artificială, folosită pentru a elimina digital hainele de pe oameni

Jurnalista Samantha Smith a publicat, recent, pe platforma X o postare în care a povestit cum imaginea ei a fost modificată, iar reacțiile nu au întârziat să apară din partea altor persoane care trecuseră prin experiențe similare. Au fost însă și alți utilizatori care i-au cerut lui Grok să genereze și mai multe imagini cu ea.

„Femeile nu își dau consimțământul pentru asta”, a spus ea pentru BBC. Jurnalista a mai adăugat despre fotografia generată de AI că: „Deși nu eram eu cea care apărea dezbrăcată, imaginea arăta ca mine și se simțea ca mine, iar experiența a fost la fel de traumatizantă ca și cum cineva ar fi publicat, de fapt, o fotografie nud sau în costum de baie cu mine”.

BBC a văzut mai multe exemple, pe platforma de socializare X, în care oamenii solicitau chatbotului să dezbrace femei pentru a le face să apară în costume de baie fără consimțământul lor, precum și să le plaseze în situații sexuale.



XAI, compania din spatele lui Grok, nu a răspuns solicitării BBC pentru un comentariu, în afară de un răspuns generat automat care spunea: „presa tradițională minte”.

Măsuri împotriva nudificării „digitale”

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne din Marea Britanie a declarat că se pregătește o lege pentru interzicerea instrumentelor de „nudificare” digitală, iar, conform noii infracțiuni prevăzute, orice persoană care ar furniza astfel de tehnologii „ar putea primi o pedeapsă cu închisoarea și amenzi substanțiale”.



Grok este un asistent AI gratuit, cu unele funcții premium plătite, care răspunde utilizatorilor de pe X atunci când este etichetat într-o postare. Este adesea folosit pentru a oferi reacții sau context suplimentar la alte postări, dar utilizatorii platformei pot, de asemenea, edita imagini încărcate prin funcția sa de editare AI.



Asistentul AI a fost criticat pentru că le permite utilizatorilor să genereze fotografii și clipuri cu nuditate sau conținut sexualizat, iar anterior a fost acuzat că a creat un clip explicit sexual cu Taylor Swift.



Cu toate acestea, politica internă de utilizare acceptabilă a xAI interzice „redarea asemănării unei persoane într-o manieră pornografică”.

