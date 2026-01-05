Euro 7: ce noi reguli se aplică pentru mașini

În 2026, Uniunea Europeană va introduce Euro 7 (Regulamentul UE 2024/1257, adoptat oficial la 24 aprilie 2024), o normă considerată de mulți din industrie drept o adevărată „sperietoare”, relatează jurnaliștii publicației L’Automobile. Spre deosebire de Euro 6, norma de poluare Euro 7 nu se limitează la emisiile provenite din eșapament.

Noul standard european extinde radical aria de reglementare, analizând impactul asupra mediului pe întreg ciclul de viață al vehiculului.

Limitele de emisii la eșapament: ce este nou

În prezent, Euro 6 reglementează următorii poluanți:

  • oxizi de azot (NOx),
  • monoxid de carbon (CO),
  • particule (PM),
  • hidrocarburi,
  • metan,
  • amoniac (pentru camioane și autobuze).

Noutăți introduse de Euro 7:

  • amoniacul este reglementat și pentru autoturisme și furgonete;
  • este introdusă formaldehida, un gaz iritant și cancerigen;
  • este reglementat pentru prima dată protoxidul de azot (N₂O) pentru vehiculele grele – un gaz cu efect de seră extrem de puternic.

Limitele emisiilor de NOx și particule pentru autoturisme rămân aliniate cu Euro 6, prin urmare, 60 mg/km de NOx pentru mașinile pe benzină și 80 pentru mașinile diesel.

Când intră în vigoare Euro 7

Nu sunt impuse restricții de circulație pentru vehiculele Euro 5 și Euro 6 deja înmatriculate. Regulamentul se aplică doar modelelor noi.

Autoturisme și furgonete (M1, N1):

  • modele noi: 29 noiembrie 2026
  • toate înmatriculările noi: 29 noiembrie 2027
  • mici producători: 1 iulie 2030

Autobuze și camioane:

  • modele noi: 29 mai 2028
  • toate înmatriculările noi: 29 mai 2029

Emisii provenite de la frâne și anvelope

Pentru prima dată în istoria reglementării globale a industriei auto, Uniunea Europeană a stabilit limite concrete pentru particulele în suspensie provenite din frecare.

În 2018, particulele în suspensie provenite de la frâne și anvelope reprezentau deja o parte semnificativă din calitatea aerului urban, însă acestea erau complet nereglementate.

Euro 7 stabilește:

  • Limite de frânare (PM10): 3 mg/km pentru mașinile electrice integrale, 7 mg/km pentru mașinile cu ardere internă, hibride și cu pile de combustie, până la 11 mg/km pentru autoutilitarele mari.
  • Limite pentru anvelope: Se dezvoltă metode de testare, dar cu scopul de a reglementa microplasticele și PM2,5 provenite din uzură.

Reglementarea se aplică inclusiv mașinilor electrice.

Durabilitatea bateriilor pentru vehiculele electrice

Pentru prima dată sunt introduse cerințe minime certificate:

  • Cel puțin 80% din capacitatea inițială pentru o perioadă de până la 5 ani sau 100.000 km (75% pentru autoutilitare).
  • Capacitate de cel puțin 72% pentru o perioadă de până la 8 ani sau 160.000 km (67% pentru autoutilitare).

Această măsură stabilește un standard global de protecție a consumatorilor și susține piața mașinilor second-hand, sporind încrederea în achiziționarea de mașini electrice.

Aceleași emisii timp de 10 ani sau 200.000 kilometri

Spre deosebire de Euro 6 (conformitate de până la 100.000 km sau 5 ani), Euro 7 prelungește ciclul de viață al controlului emisiilor la 200.000 km sau 10 ani.

Toate vehiculele Euro 7 trebuie să aibă un sistem de monitorizare a emisiilor la bord (OBM) care măsoară continuu emisiile în timpul utilizării în condiții reale. Mai exact, se înregistrează nivelurile de emisii de NOx și PM, iar pentru vehiculele grele se înregistrează și emisiile de NH₃. Datele înregistrate de OBM sunt accesibile prin portul de diagnosticare al vehiculului. Aceste date pot fi transmise anonim prin eter. Sistemul OBM este conceput pentru a monitoriza nivelurile de poluanți în condiții reale.

Euro 7 vine cu „pașaportul de mediu”

În plus, fiecare vehicul va avea un Pașaport de Mediu care comunică consumatorilor, la momentul înmatriculării, date complete privind:

  • Limitele poluanților
  • Consumul de energie
  • Autonomie electrică
  • Durata de viață a bateriei

Potrivit UE, în 2018, peste 70.000 de decese premature au fost cauzate de poluarea provenită din trafic în UE-27.

Reduceri estimate până în 2035:

  • NOx de la autoturisme: –35%;
  • NOx de la camioane și autobuze: –56%;
  • particule de la frâne: –27%.

Costuri estimate:

  • 90–150 de eruo per autoturism sau furgonetă;
  • aproximativ 2.700 de euro pentru autobuze și camioane.

Potrivit Comisiei Europene, în ceea ce privește beneficiile pentru mediu și sănătate, raportul cost-beneficiu este estimat la 5 la 1 în favoarea beneficiilor.

La sfârșitul lunii trecute, Volkswagen a anunțat că renunță la motoarele termice pentru mașinile mici. Thomas Schäfer, directorul mărcii, a transis că noile norme de emisii fac imposibilă economic vânzarea acestor modele. Începând cu 2026-2027, modelele ID. Polo, ID. Cross și ID. Every1 vor fi complet electrice. Noile reglementări Euro 7 cresc semnificativ costurile prin cerințe stricte, precum filtrele de particule și sistemele de reducere a emisiilor de NOx, făcând mașinile pe benzină inaccesibile din punct de vedere financiar. Volkswagen a închis pentru prima dată o fabrică auto în Germania, după 88 de ani de existență.

