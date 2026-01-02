Gork are capacitatea de a genera imagini și de a modifica fotografii deja existente, însă această funcție a fost exploatată abuziv în ultimele zile de mii de utilizatori.

Concret, aceștia i-au cerut lui Grok să „dezbrace” femeile din imaginile publicate pe rețeaua de socializare.

Deși sistemul are anumite restricții – nu poate crea imagini complet nud – nu există bariere clare atunci când este vorba despre transformarea ținutelor în bikini sau lenjerie intimă extrem de sumară.

Toate aceste modificări sunt realizate fără acordul femeilor din fotografii.

Perioada de dinaintea Anului Nou, când utilizatorii au postat numeroase imagini cu ținute de petrecere, a amplificat fenomenul.

Este important de subliniat că răspândirea de deepfake-uri este sancționată de lege, mai ales atunci când acestea au conținut sexual.

Distribuirea unor astfel de materiale fără consimțământ se pedepsește cu până la doi ani de închisoare și o amendă de 60.000 de euro, iar în cazul publicării online, pedeapsa poate ajunge la trei ani de închisoare și o amendă de 75.000 de euro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE