De foarte multe ori, Gică Hagi și Gică Popescu și-au petrecut sărbătorile de iarnă împreună, iar în acest an fostul fundaș al echipei naționale a vorbit despre cumnatul său, dar și despre obiceiurile lor alimentare.

„De un an nu mai mănânc carne. M-am luat după Gică Hagi, care nu consumă carne de 5 ani! Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată. Starea mea fizică este net inferioară vârstei. Noi obișnuim să venim în fiecare an aici, în Poiana Brașov, pentru că ne simțim foarte bine, avem foarte mulți prieteni.

Avem și niște căsuțe pe care le-am făcut cu mult timp în urmă și este singura perioadă din an în care putem să le folosim. Acest lucru cu sărbătorile în familie le face toată lumea, este perioada din an pe care o aștepți cu nerăbdare, să te vezi, să te strângi la masă, să povestești”, a spus Gică Popescu pentru știrile sportive de la PRO TV.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Cumnatul lui Gică Hagi a atins și un subiect tot mai dezbătut în ultimele luni: revenirea pe banca tehnică a „Regelui”, care nu a mai antrenat nicio echipă după ce a decis să rămână doar acționar la Farul Constanța.

„Gică Hagi avea nevoie de o astfel de pauză, pentru că a muncit enorm în ultimii ani. Rezultatele pe care el le-a obținut la cârma Farului au fost unele extraordinare și nesperate, pentru că suntem printre cele mai sărace echipe din Liga 1 și cu rezultatele cele mai bune. Dacă facem o comparație cu celelalte echipe de top, noi suntem pe ultimul loc la buget.

Dar nu banii fac rezultatele! Dacă ar fi așa, FCSB ar câștiga în fiecare an. La fel Craiova, Rapid sau CFR Cluj. Cu siguranță va reveni pe banca tehnică, nu s-a pensionat acum. Și-a luat o pauză, cum era și normal să o facă. Își dorește să revină, nu știu cât de curând, dar o va face”, a mai spus Gică Popescu pentru sursa citată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE