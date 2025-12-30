Șoferul a fost testat de poliţişti pentru consum de alcool şi droguri, iar rezultatele au fost negative. Agenții investighează, în prezent, cauza producerii accidentului.

Reprezentanţii Brigăzii Rutiere din cadrul Poliţiei Capitalei au anunţat că alerta s-a dat, marţi, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu.

Conform anchetatorilor, din primele informaţii, un tânăr în vârstă de 21 de ani a condus un autovehicul pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, dinspre strada Gara Herăstrău către Şoseaua Petricani.

Când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 9, bărbatul, din motive încă necunoscute, a pătruns pe sensul opus de mers, pe trotuar, unde a surprins şi accidentat o femeie în vârstă de 41 de ani.

În urma accidentului rutier, femeia a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul rutier.

