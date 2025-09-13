Incidentul a avut pe 11 septembrie, în municipiul Iași, iar femeia de 54 de ani a fost identificată de poliție, potrivit News.

Poliția a fost sesizată că o persoană ar fi prins și consumat un porumbel în Iași. Femeia a fost găsită și dusă la secția de poliție pentru investigații.

Este vorba de o persoană fără adăpost, potrivit Alo, Iași.

Femeia de 54 de ani, flămândă și confuză, a prins un porumbel și l-a consumat imediat, sub ochii șocați ai celor care treceau pe lângă ea.

Anchetatorii au observat că femeia era agitată și avea un comportament „neadecvat”. Ca urmare, ea a fost transportată și internată la Institutul de Psihiatrie Socola pentru îngrijiri specializate.

Autoritățile au deschis un dosar penal în acest caz. Cercetările continuă pentru fapta de ucidere a animalelor cu intenție, fără drept, conform Legii 205/2004 privind protecția animalelor.

