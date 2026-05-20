Portiera mașinii dădea imediat lângă trapă

Femeia tocmai coborâse din mașină când a căzut în canalul tehnic de la o înălțime de aproximativ trei metri. Polițiștii din New York au anunțat că femeia a fost găsită inertă pe fundul canalului tehnic și a fost transportată la spital, unde medicii au constatat decesul.

În imaginile difuzate marți apare o mașină neagră staționată în Manhattan. Portiera șoferului se afla chiar lângă trapa deschisă, care era securizată cu bariere.

Poliția a deschis o anchetă

Autoritățile americane încearcă acum să stabilească exact cum s-a produs accidentul.

„Nicio arestare nu a avut loc, pentru moment, iar ancheta este în curs”, a transmis un purtător de cuvânt al Poliției din New York.

BREAKING: Woman Dies After Falling Into Open Manhole in Midtown Manhattan



11:30 p.m. | E. 52nd St. & 5th Ave.

Woman reportedly stepped out of her vehicle and plunged into the hole.



Emergency crews rushed her to hospital, but she was pronounced dead.



Video by Dakota Santiago |…

Compania de energie Con Edison, care administrează conducta, a transmis că este „profund întristată” de accident.

„Anchetăm activ pentru a stabili cum s-a putut întâmpla acest lucru. Ne gândim la familia victimei, iar siguranța rămâne prioritatea noastră absolută”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Până acum, autoritățile nu au anunțat dacă trapa era deschisă pentru lucrări sau cum a ajuns femeia să cadă în zona respectivă.