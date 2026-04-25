  • Atacurile urșilor sunt extrem de rare în Polonia, având loc în medie o dată pe an și provocând de obicei doar răni ușoare.
  • În acest caz, tragicul incident a fost fatal, relansând discuțiile despre siguranța în zonele populate de urși și măsurile de protecție.

O femeie de 58 de ani și-a pierdut viața în urma unui atac al unui urs brun. Incidentul s-a produs la aproximativ 1,5 kilometri în interiorul unei păduri, într-o zonă montană izolată.

Experții sugerează că vântul puternic din ziua respectivă ar fi afectat simțurile animalului, ducând la o confruntare neașteptată cu victima.

„În condiții de vânt, simțurile mirosului și auzului ursului pot fi diminuate, ceea ce crește riscul ca animalul să fie surprins de prezența omului”, a explicat, într-un comunicat, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ).

Astfel de atacuri sunt „extrem de rare”, iar reprezentantul RDOŚ, Łukasz Lis, a menționat că acestea au loc în medie o dată pe an, „rezultând doar în răni ușoare”.

Din păcate, acest caz s-a dovedit a fi fatal. Autoritățile locale nu au emis anterior permise pentru alungarea sau vânătoarea urșilor din zonă, iar populația acestora este estimată la aproximativ 300 de exemplare.

Totuși, cercetătorii consideră că aceste cifre ar putea fi supraestimate, având în vedere lipsa unor studii genetice recente.

Procuratura din Sanok investighează circumstanțele incidentului, iar experți din parcurile naționale Tatra și Magura participă la analizarea situației.

Totodată, tragedia a relansat discuțiile privind siguranța în regiunile populate de urși și eficiența programelor de protecție a faunei sălbatice. În martie 2026, a fost lansat un program de protecție a ursului brun, finanțat cu peste 16 milioane de zloți (3,77 milioane de euro).

Zonă montană dens împădurită din Voivedatul Subcarpatia reprezintă un habitat natural pentru urși.

Răspunsul lui Ilie Bolojan la întrebarea de ce a tăiat ajutoarele pentru persoanele cu handicap
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
GSP.RO
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Libertateapentrufemei.ro
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
WOW! Imagini fierbinți cu iubita lui Scărlătescu, în Grecia! 27 de ani, profesoară, arhirectă, blondă, voluptuoasă, Elena l-a vrăjit total pe juratul Masterchef. Cum s-au pozat în vacanță
Avantaje.ro
WOW! Imagini fierbinți cu iubita lui Scărlătescu, în Grecia! 27 de ani, profesoară, arhirectă, blondă, voluptuoasă, Elena l-a vrăjit total pe juratul Masterchef. Cum s-au pozat în vacanță
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Tvmania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini

Alte știri

Medicamente pentru cancer, furate din Institutul Oncologic și duse în spitale private. „Ştiam de această situaţie”, afirmă Alexandru Rogobete
Știri România 24 apr.
Medicamente pentru cancer, furate din Institutul Oncologic și duse în spitale private. „Ştiam de această situaţie”, afirmă Alexandru Rogobete
Lia Savonea, acuzată că l-a scăpat de 7 ani de închisoare pe un interlop din Chiajna în timp ce făcea afaceri imobiliare cu familia lui. Reacția președintei ÎCCJ
Știri România 24 apr.
Lia Savonea, acuzată că l-a scăpat de 7 ani de închisoare pe un interlop din Chiajna în timp ce făcea afaceri imobiliare cu familia lui. Reacția președintei ÎCCJ
Parteneri
Cum se poate întoarce planul lui Grindeanu de debarcare a lui Bolojan împotriva propriului partid. Analist: „Cred că toată conducerea PSD va avea o mare problemă”
Adevarul.ro
Cum se poate întoarce planul lui Grindeanu de debarcare a lui Bolojan împotriva propriului partid. Analist: „Cred că toată conducerea PSD va avea o mare problemă”
Gestul făcut de Gică Hagi care l-a uimit pe Ion Țiriac: ”Am avut privilegiul să stau lângă el. Vorbea singur”
Fanatik.ro
Gestul făcut de Gică Hagi care l-a uimit pe Ion Țiriac: ”Am avut privilegiul să stau lângă el. Vorbea singur”
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Parteneri
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți

Monden

Imagini cu mireasa lui Dorian Popa. Ce rochie deosebită a purtat Andreea la nunta ei. A atras toate privirile
Stiri Mondene 24 apr.
Imagini cu mireasa lui Dorian Popa. Ce rochie deosebită a purtat Andreea la nunta ei. A atras toate privirile
„Survivor România” 24 aprilie. Schimbări importante în cadrul show-ului. Doi concurenți vor fi eliminați din competiție. „Nu m-am gândit”
Stiri Mondene 24 apr.
„Survivor România” 24 aprilie. Schimbări importante în cadrul show-ului. Doi concurenți vor fi eliminați din competiție. „Nu m-am gândit”
Parteneri
Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare: este blondă, cu ochi albaștri și nu seamănă deloc cu „Zâna”
TVMania.ro
Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare: este blondă, cu ochi albaștri și nu seamănă deloc cu „Zâna”
Un crater de 50 de mp s-a format din senin, pe o şosea din Techirghiol. Un şofer l-a evitat în ultima clipă
ObservatorNews.ro
Un crater de 50 de mp s-a format din senin, pe o şosea din Techirghiol. Un şofer l-a evitat în ultima clipă
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Parteneri
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
GSP.ro
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
Îl recunoști? Fostul număr 1 ATP, nomad în Munții Atlas: „Casa noastră - mama natură”
GSP.ro
Îl recunoști? Fostul număr 1 ATP, nomad în Munții Atlas: „Casa noastră - mama natură”
Parteneri
Dronă rusească căzută în România. Pagube în Galați
Mediafax.ro
Dronă rusească căzută în România. Pagube în Galați
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
StirileKanalD.ro
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Promo
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
„Zici că mă angajez la NASA”. O tânără la interviu de angajare supusă la testul poligraf
Mediafax.ro
„Zici că mă angajez la NASA”. O tânără la interviu de angajare supusă la testul poligraf
Daniela, o româncă din Dolj, a dispărut în Italia. Sora ei nu reușește să dea de ea de aproape un an
KanalD.ro
Daniela, o româncă din Dolj, a dispărut în Italia. Sora ei nu reușește să dea de ea de aproape un an

Politic

Derapajul verbal al lui George Simion față de Nicușor Dan, sesizat la CNCD de USR: „Demnitatea nu este negociabilă”
Politică 24 apr.
Derapajul verbal al lui George Simion față de Nicușor Dan, sesizat la CNCD de USR: „Demnitatea nu este negociabilă”
Criza politică din România din 2026. Nicușor Dan refuză un guvern minoritar cu susținerea AUR. Ilie Bolojan a explicat problemele din coaliție
LiveText
Politică 24 apr.
Criza politică din România din 2026. Nicușor Dan refuză un guvern minoritar cu susținerea AUR. Ilie Bolojan a explicat problemele din coaliție
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Jucătoarea de tenis care divorțează după 16 ani de relație. Are 2 copii cu bărbatul cu care a apărut într-un film pentru adulți
Fanatik.ro
Jucătoarea de tenis care divorțează după 16 ani de relație. Are 2 copii cu bărbatul cu care a apărut într-un film pentru adulți
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal