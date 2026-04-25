Atacurile urșilor sunt extrem de rare în Polonia, având loc în medie o dată pe an și provocând de obicei doar răni ușoare.

În acest caz, tragicul incident a fost fatal, relansând discuțiile despre siguranța în zonele populate de urși și măsurile de protecție.

O femeie de 58 de ani și-a pierdut viața în urma unui atac al unui urs brun. Incidentul s-a produs la aproximativ 1,5 kilometri în interiorul unei păduri, într-o zonă montană izolată.

Experții sugerează că vântul puternic din ziua respectivă ar fi afectat simțurile animalului, ducând la o confruntare neașteptată cu victima.

„În condiții de vânt, simțurile mirosului și auzului ursului pot fi diminuate, ceea ce crește riscul ca animalul să fie surprins de prezența omului”, a explicat, într-un comunicat, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ).

Astfel de atacuri sunt „extrem de rare”, iar reprezentantul RDOŚ, Łukasz Lis, a menționat că acestea au loc în medie o dată pe an, „rezultând doar în răni ușoare”.

Din păcate, acest caz s-a dovedit a fi fatal. Autoritățile locale nu au emis anterior permise pentru alungarea sau vânătoarea urșilor din zonă, iar populația acestora este estimată la aproximativ 300 de exemplare.

Totuși, cercetătorii consideră că aceste cifre ar putea fi supraestimate, având în vedere lipsa unor studii genetice recente.

Procuratura din Sanok investighează circumstanțele incidentului, iar experți din parcurile naționale Tatra și Magura participă la analizarea situației.

Totodată, tragedia a relansat discuțiile privind siguranța în regiunile populate de urși și eficiența programelor de protecție a faunei sălbatice. În martie 2026, a fost lansat un program de protecție a ursului brun, finanțat cu peste 16 milioane de zloți (3,77 milioane de euro).

Zonă montană dens împădurită din Voivedatul Subcarpatia reprezintă un habitat natural pentru urși.

