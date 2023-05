Incidentul a avut loc la în Walt Disney Concert Hall, unde orchestra, dirijată de Elim Chan, interpreta Simfonia nr. 5 în mi minor a lui Piotr Ilici Ceaikovski.

În timpul simfoniei iconicului compozitor rus, un sunet i-a luat prin surprindere atât pe spectatori, cât și pe cei care au concertat.

„O femeie din audiență a avut un orgasm puternic și complet, în timpul celui de-al doilea act”, a scris, pe Twitter, compozitorul Magnus Fiennes.

Went to see @LAPhil play @Thomasades and Tchaikovsky 5 last night. A woman in the audience had loud and full body orgasm during the 5th’s second movement… Band politely carried on. Props to LAPhil (and Pytor Ilyich) for bringing it on….