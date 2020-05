De Paul Tecuceanu,

Potrivit acestuia, femeia s-a prezentat la serviciul de Nefrologie pentru dializă, ulterior a avut probleme de comportament şi a fost transportată la Psihiatrie pentru control.

„A prezentat o stare de agitaţie psihomotorie, tulburări de comportament, motiv pentru care s-a solicitat un consult psihiatric. A fost dusă în locaţia II a spitalului, s-a făcut consultul psihiatric şi s-a recomandat de către medicul psihiatric imobilizarea pacientului prin mijloace specifice care există la dispoziţie”, a spus Demian.

Ulterior, femeia a fost readusă la secţia de Nefrologie, i s-a administrat tratamentul, iar după câteva ore s-a eliberat, a sărit pe geamul salonului aflat la parterul spitalului şi s-a rănit. Conducerea unităţii a dispus realizarea unei anchete pentru a stabili cum s-a petrecut incidentul.

Acuzații aduse cadrelor medicale

Fiul pacientei acuză cadrele medicale de neglijență și susține că va depune plângeri atât la conducerea unității spitalicești, cât și la Inspectoratul Județean de Poliție Satu Mare.

”Am aflat despre acest caz a doua zi, dimineața. În 12 mai, la ora 7:00, am mers la spital și am reușit doar să vorbesc telefonic cu o asistentă, care mi-a spus ce s-a întâmplat. Nu am putut să intru să o văd. Am aflat apoi că au transferat-o la Psihiatrie. Cum este posibil acest lucru?! Mama mea nu a fost niciodată violentă, nu avea probleme psihice. Am să merg să depun plângere la spital și la Poliție. Nu se poate așa ceva”, a declarat bărbatul, pentru site-ul de știri presasm.ro.

