„Inculpatul, aflat împreună cu victima L.M., concubina sa însărcinată (aspect pe care îl cunoștea), a agresat-o fizic după un conflict. A lovit-o de mai multe ori la nivelul feței cu bocancii, aplicând lovituri prin șutare, iar apoi a înjunghiat-o de două ori în zona gâtului cu un briceag”, precizează procurorii.

Victima a murit ca urmare a „insuficienței cardiocirculatorii acute, consecință a hemoragiei determinată de o plagă înjunghiată a gâtului cu interesare vasculară”.

În aceeași zi, bărbatul s-a prezentat la Postul de Poliție Scobinți, unde a mărturisit că și-a ucis concubina. Ancheta este în desfășurare pentru a stabili toate circumstanțele tragediei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Orașul din Sicilia aflat pe marginea unei prăpastii de 4 kilometri lungime, după o alunecare de teren și un ciclon: „Toate casele se vor prăbuși”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ilie Bolojan tocmai a dat vestea cea mare pentru români: "Am avut o întâlnire...". Nimeni nu se aștepta la asemenea anunț de impact pentru toată lumea. E fără precedent
Viva.ro
Ilie Bolojan tocmai a dat vestea cea mare pentru români: "Am avut o întâlnire...". Nimeni nu se aștepta la asemenea anunț de impact pentru toată lumea. E fără precedent
Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Nu mai arată așa!! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu s-au viralizat / FOTO
Unica.ro
Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Nu mai arată așa!! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu s-au viralizat / FOTO
Singura condiție pentru care familia Beckham ar face pace cu Brooklyn. Dezvăluirile celor apropiați: „Este un ultimatum...”
Elle.ro
Singura condiție pentru care familia Beckham ar face pace cu Brooklyn. Dezvăluirile celor apropiați: „Este un ultimatum...”
gsp
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
GSP.RO
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
Real Madrid l-a sunat pe Chivu! Toate detaliile explozive
GSP.RO
Real Madrid l-a sunat pe Chivu! Toate detaliile explozive
Parteneri
Ultima oră! Doliu la nivel înalt în România! A murit o somitate a țării noastre, un mare om, unul ca el se naște o dată la o sută de ani. Curg omagiile de la vedete și oamenii obișnuiți. Gabriela Firea tocmai a scris asta
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Doliu la nivel înalt în România! A murit o somitate a țării noastre, un mare om, unul ca el se naște o dată la o sută de ani. Curg omagiile de la vedete și oamenii obișnuiți. Gabriela Firea tocmai a scris asta
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Avantaje.ro
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Șerban Pop, fost vice la Fisc, le cere judecătorilor să-l reabiliteze, după ce a fentat justiția în trei dosare. Omul lui Vîntu și al lui Voiculescu e la un pas să redevină om cinstit
Analiză
Știri România 13:00
Șerban Pop, fost vice la Fisc, le cere judecătorilor să-l reabiliteze, după ce a fentat justiția în trei dosare. Omul lui Vîntu și al lui Voiculescu e la un pas să redevină om cinstit
Un supraviețuitor al accidentului cu 7 morți din Timiș a sunat imediat în Grecia: „Mi-a spus că fratele meu a murit. Nu am mai întrebat nimic, că nu am mai avut curaj”
Știri România 12:48
Un supraviețuitor al accidentului cu 7 morți din Timiș a sunat imediat în Grecia: „Mi-a spus că fratele meu a murit. Nu am mai întrebat nimic, că nu am mai avut curaj”
Parteneri
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
Adevarul.ro
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa, după ce Gigi Becali a anunțat că va fi noul portar de la FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa, după ce Gigi Becali a anunțat că va fi noul portar de la FCSB. Exclusiv
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 23-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 23-a din Superliga
Raul Opruț și „destinul” dublei care l-a făcut jucătorul etapei cu numărul 23 din Superligă
Raul Opruț și „destinul” dublei care l-a făcut jucătorul etapei cu numărul 23 din Superligă
Parteneri
Celebrul designer Calvin Klein, apariție rară alături de iubitul cu 47 de ani mai tânăr. Cum au fost surprinși cei doi de paparazzi. Foto
Elle.ro
Celebrul designer Calvin Klein, apariție rară alături de iubitul cu 47 de ani mai tânăr. Cum au fost surprinși cei doi de paparazzi. Foto
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

„Power Couple”, 27 ianuarie 2026. Adda și Cătălin, primul cuplu aflat la nominalizare săptămâna aceasta
Stiri Mondene 12:47
„Power Couple”, 27 ianuarie 2026. Adda și Cătălin, primul cuplu aflat la nominalizare săptămâna aceasta
Teyana Taylor a lăsat totul la vedere într-o rochie transparentă din dantelă. A purtat bijuterii inspirate de jaful de la Luvru
Stiri Mondene 12:47
Teyana Taylor a lăsat totul la vedere într-o rochie transparentă din dantelă. A purtat bijuterii inspirate de jaful de la Luvru
Parteneri
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
TVMania.ro
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Supravieţuitor al accidentului din Timiş: S-a activat "lane assistance", iar şoferul a pierdut controlul
ObservatorNews.ro
Supravieţuitor al accidentului din Timiş: S-a activat "lane assistance", iar şoferul a pierdut controlul
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Parteneri
Real Madrid l-a sunat pe Chivu! Toate detaliile explozive
GSP.ro
Real Madrid l-a sunat pe Chivu! Toate detaliile explozive
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
GSP.ro
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
Parteneri
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute la Consignație
Mediafax.ro
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute la Consignație
Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Redactia.ro
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
BREAKING NEWS | Incident aviatic de proporții, în India! Vicepreședintele statului Maharashtra și-a pierdut viața
KanalD.ro
BREAKING NEWS | Incident aviatic de proporții, în India! Vicepreședintele statului Maharashtra și-a pierdut viața

Politic

PSD spune că Ilie Bolojan conduce ca un dictator: „Sper să nu fim în situația să se vadă forța noastră reală”
Politică 12:49
PSD spune că Ilie Bolojan conduce ca un dictator: „Sper să nu fim în situația să se vadă forța noastră reală”
Guvernul cere 35.000 de euro pe lună chirie pentru vila de protocol din Aviatorilor, după trei licitații eșuate
Politică 10:25
Guvernul cere 35.000 de euro pe lună chirie pentru vila de protocol din Aviatorilor, după trei licitații eșuate
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Mama criminalului de 13 ani de la Cenei are probleme financiare uriașe. Cine a dat-o în judecată pentru neplata datoriilor
Fanatik.ro
Mama criminalului de 13 ani de la Cenei are probleme financiare uriașe. Cine a dat-o în judecată pentru neplata datoriilor
General german: Să ne pregătim de război cu Rusia în 2-3 ani
Spotmedia.ro
General german: Să ne pregătim de război cu Rusia în 2-3 ani