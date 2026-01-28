„Inculpatul, aflat împreună cu victima L.M., concubina sa însărcinată (aspect pe care îl cunoștea), a agresat-o fizic după un conflict. A lovit-o de mai multe ori la nivelul feței cu bocancii, aplicând lovituri prin șutare, iar apoi a înjunghiat-o de două ori în zona gâtului cu un briceag”, precizează procurorii.

Victima a murit ca urmare a „insuficienței cardiocirculatorii acute, consecință a hemoragiei determinată de o plagă înjunghiată a gâtului cu interesare vasculară”.

În aceeași zi, bărbatul s-a prezentat la Postul de Poliție Scobinți, unde a mărturisit că și-a ucis concubina. Ancheta este în desfășurare pentru a stabili toate circumstanțele tragediei.

